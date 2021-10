Vasile Dîncu propune intrarea PSD la guvernare: Noi să fim locomotiva care trage, PNL să ne susțină / Nimeni nu dorește anticipate

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat miercuri la GoldFM că social-democrații nu ar trebui să mai voteze un guvern PNL doar pentru că țara este în criză, dar ar putea prelua frâiele guvernării dacă șeful statului dă premierul PSD. Tot el spune că este imposibil de realizat acum o alianță PSD-PNL din cauza neincrederii reciproce construita prin perpetuarea mesajului ca PSD e dusmanul PNL pe vecie. Dîncu mai spune că nimeni nu vrea anticipate, în contradicție cu mesajul PSD potrivit căruia singura soluție de ieșire din criza o reprezintă anticipatele.

„Cand eu am analizat posibilitatea ca in situatii de criza orice combinatii politice sunt legitime pana la urma, ca ar trebui sa dispara factorul ideologic, primii care m-au linsat au fost liberalii, au zis 'Vrabia malai viseaza', 'Ce, PSD, dusmanul poporului? Niciodata nu vom face asa ceva'”, a declarat Dîncu.

„In Parlament vorbesc cu foarte multi colegi, prieteni, de la PNL, care spun ca singura solutie ar fi sa se uneasca PSD cu PNL si sa facem o coalitie. Este aproape imposibil de realizat acest lucru in momentul asta cand Iohannis si Orban timp de 2 ani cel putin de cand a inceput pandemia au construit un razboi contra PSD. Asta face sa se nasca o emotie negativa si iti da sentimentul ca nu poti lucra cu ei. Neavand un program politic serios, ei au avut doar anti-PSD-ismul”, a adăugat senatorul social-democrat.

„Noi le-am votat guvernul Orban si ne-am pacalit, tot noi am fost dusmanii si ei au spus ca ei rezolva ce nu a facut PSD in 30 de ani. Acum ei trebuie sa rezolve aceasta problema, sau sa spuna ca nu pot si sa revina la rezultatul alegerilor din 2020, asta este posibil. Sau alegeri anticipate. Sigur ca nimeni nu doreste alegeri anticipate ca nu sunt o solutie rapida dar nici nu poti sa mergi pe ideea ca PSD-ul trebuie sa faca din nou orice concesie, oricui”, a afirmat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă PSD e gata să vină la guvernare dacă i se dă posibilitatea să facă majoritate respectându-se rezultatul alegerilor parlamentare din 2020 când PSD a ieșit pe primul loc, Dîncu a răspuns: 'Exact. Si ei (PNL, n.red)) nu au decat sa ne sprijine. Noi trebuie sa fim locomotiva care trage (...) Daca ni se incredinteaza noua aceasta misiune pe care o meritam, atunci facem noi aceasta majoritate, ii invitam in baza unui program pe toti sa participe la un proiect de asemenea natura si vedem ce iese din aceasta”.

„Noi am intrat in guvernari de genul acesta in mai multe crize. In 2000 am intrat ca guvern minoritar Nastase, am fost sprijiniti de PNL pana am trecut puntea. Veneam dupa 4 ani de criza majora in care toate cifrele economice erau dezastru. In 2009, in mijlocul crizei financiare, PSD a facut guvern cu PNL. A fost tot intr-o perioada de criza”, a mai spus Dîncu, fost ministru în Guvernul Năstase.