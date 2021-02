Vasile Dîncu: PSD este de vină a devenit un slogan și nu este normal! Am revenit în politică dintr-o disperare

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, susține că sloganul ”PSD este de vină” a devenit o mantră a politicii românești și asta nu este corect pentru că nu doar PSD a fost la guvernare.

“Pauza am luat-o pentru ca am avut sentimentul ca PSD s-a “baronizat” si nu mai functioneaza. A devenit o suma de gasti care isi promoveaza proiectele lor si nu mai promoveaza un proiect al partidului sau un proiect national . Asta s-a intamplat si dintr-o greseala strategica pe care eu am facut-o. M-am si auto pedepsit, asta nu am spus-o niciodata.

Am inceput reforma partidului, descentralizarea, dar atunci, cu Mircea Geoana la conducere, partidul a devenit un partid tranzactionist. In momentul acela am simtit ca ideile nu mai conteaza in partid, ca nu mai este nevoie de intelectuali, era nevoie doar de relatii si de interconectari si de targuri. Si am iesit din pozitia de activ al politicii. Am revenit in politica dintr-o disperare. Inversul disperarii de atunci: ca partidul incepea sa fie linsat in spatiul public, pentru ca a pierdut foarte mult si nu are o strategie, dupa perioada Dragnea, cand Dragnea a fost arestat partidul a ramas fara conducere. Si faptul ca PSD ESTE DE VINA incepe sa devina un slogan al politicii si ca nu este normal. Romania are nevoie de stanga mai mult decat avea inainte” a declarat Vasile Dîncu, la Gold FM, în emisiunea moderată de Cozmin Gușă ”Ce-i în gușă, și-n căpușă”.