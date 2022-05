VIDEO - Cum au rebotezat rușii Coca-Cola

După retragerea Coca-Cola din Rusia, în uram invadării Ucrainei, a apărut nevoia unui înlocuitor iar în repblica Komi noua denumire a căpătat o nuanță patrotică, băutură fiind botezată Komi-Cola.

Ca urmare a războiului împotriva Ucrainei multe companii multinaționale au decis să se retragă din Rusia iar companiile locale s-au văzut nevoite să acopere golul.

In the #Russian republic of #Komi instead of Coca-Cola, its patriotic analogue is being produced: "Komi-Cola". pic.twitter.com/HdTTdpXdSd