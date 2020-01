Vela a IZBUCNIT: Sindicaliştii ne dau lecţii la televizor. Vor să fie şi miniştri, vor să fie şi inspectori generali, vor să fie şi inspectori şefi

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că mulţi dintre liderii sindicali sunt ieşiţi la pensie şi nu simt efectiv pe pielea lor cum se prind reţelele de infractori, dar dau lecţii la televizor. “Vor să fie şi miniştri, vor să fie şi inspectori generali, vor să fie şi inspectori şefi, vor să fie şi meridianul Greenwich şi stăpânii inelelor”, a spus Vela, precizând că a primit multe mesaje de încurajare de la lideri de sindicat care îi cer s continue ceea ce a început, conform News.ro.

Marcel Vela a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, de unde au pornit conflictele cu unii lideri de sindicat.

“Miercuri am avut la masă cred că vreo 16 sindicate, cu doi, trei lideri, preşedinte vicepreşedinte, Europolul, Diamantul, Sindicatul Agenţilor. Discuţia a fost foarte utilă, chiar am ajuns în situaţia în care să împac, să liniştesc polemica sau contradicţiile dintre două sindicate care aveau idei contradictorii şi au început să se certe acolo în faţa mea sau în faţa celorlalţi. Aşadar, nu am niciun conflict cu niciun lider de sindicat, inclusiv cu domnul Coarnă ne-am despărţit miercuri seara prieteni, am ajuns la un consens, a semnat comnunicatul, vin cu propuneri scrise, noi le colectăm, le sintetizăm. Toată lumea am crezut că a înţeles miercuri seară că este o etapă în a încerca o eficientizare”, a declarat, vneri, ministrul.

El a mai spus că unii lideri sindicali dau lecţii la televizor, vor să fie şi miniştri şi inspectori generali.

“Nu am nimic nici cu sindicaliştii, dar nu ştiu dacă ştie lumea, mulţi lideri de sindicat sunt pensionari. Deci în situaţia reală acum cu sindicatele, liderii de sindicat nu sunt angajaţi ai Ministerului să simtă pe pielea lor cum se prind interlopii şi reţelele de infractori. Dânşii au ieşit la pensie s-au suspendat din funcţia de poliţişti alţii şi reprezintă pe salariul sindical, care nu este mic, uneori este chiar mai mare decât al ministrului, au şi pensia bine mersi şi ne dau lecţii la televizor, vor să fie şi miniştrii, vor să fie şi inspectori generali, vor să fie şi inspectori şefi, vor să fie şi meridianul Greenwich şi stăpânii inelelor. Cam greu pentru că noi suntem aici puşi ca să funcţioneze ministerul”, a explicat Vela.

Ministrul de Interne a mai declarat că primeşte mesaje de încurajare din partea unor lideri de sindicat, care s-au săturat de şefi care stau în birouri.

“Foarte mulţi lideri de sindicat îmi dau mesaje să continui eficientizarea, să continui ceea ce fac, oameni din zona operativă s-au săturat de şefi care stau în birouri, care iau salarii de merit, salarii de merit care se dau şi cu votul sindicatului în comisie şi ei care muncesc şi care fac treaba de jos mai sunt aşa lăsaţi la urmă. Sunt oameni care vor o schimbare în poliţie pentru că ei sunt cei care interacţionează cu cetăţeanul şi acest lucru îl facem pas cu pas”, a spus ministrul.

Marcel Vela a mai anunţat că vor fi cumpărate camere video pentru toţi poliţiştii de la Rutieră.

“O să cumpărăm şi camere de supraveghere video la toţi poliţiştii rutieri ca atunci când intră în dialog cu un politician să avem probe să-l acuzăm pe domnul politician care îmi jigneşte poliţistul nostru. Acea cameră de luat vederi să responsabilizeze poliţistul, să vorbească civilizat cu conducătorul auto şi evident ca să nu mai avem cazuri de corupţie pe care le-a scos la suprafaţă DGA-ul ultimele luni în care relaţia să fie una corectă şi echitabilă între ambele părţi”, a mai explicat Marcel Vela.