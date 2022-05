'Verticalitate' marca USR: votează legea în Parlament și apoi critică inițiatorii

USR oferă o nouă mostră de ”verticalitate” în Parlament, acolo unde au votat Legea offshore, dar pentru că nu le-au fost acceptate amendamentele, cei de la USR critică inițiatorii PSD-PNL și UDMR.

”În total dispreţ faţă de problemele reale ale românilor, Coaliţia sărăciei a respins amendamentele USR la Legea offshore, amendamente care ar fi făcut ca banii obţinuţi de statul român să nu fie risipiţi după scheme deja binecunoscute, ci să fie folosiţi pentru a asigura românilor venituri mai mari la pensie.

"PSD şi PNL sunt primele partide care au făcut jocul Rusiei, întârziind nepermis de mult modificarea legii offshore din 2018, care a blocat exploatarea gazelor din Marea Neagră. Astăzi, PSD şi PNL - reunite în Coaliţia sărăciei - au dovedit, din nou, că nu le pasă nici de români, nici de România. USR a venit cu o nouă viziune, propunând ca toţi românii să beneficieze de veniturile rezultate din exploatarea gazelor din Marea Neagră, astfel încât să avem cu toţii pensii decente la bătrâneţe. Am făcut şi nişte calcule, luând în considerare preţurile estimative ale gazelor şi bogăţia zăcămintelor din Marea Neagră, şi a rezultat că ar reveni fiecărui român în jur de 4.000 de euro, bani care - la un stagiu de cotizare de 35 de ani şi un randament mediu de 8% - s-ar înmulţi până la suma de 30.000 de euro. O sumă impresionantă, consider, care i-ar ajuta pe români să nu mai stea la mâna unui politician care să le crească, înainte de alegeri, punctul de pensie. Am avut astăzi ocazia să ne gândim la generaţiile viitoare şi să punem aceşti bani să producă valoare, prin investiţii în domenii cheie în economie, dar Coaliţia sărăciei a refuzat acest lucru. USR a votat legea, cu speranţa ca aceste investiţii să se realizeze în sfârşit, iar gazele să fie exploatate, astfel încât România să devină independentă din punct de vedere energetic", declară Cristina Prună, deputat USR şi vicepreşedinte al Comisiei de industrii din Camera Deputaţilor.

În forma votată astăzi de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, banii obţinuţi de statul român ca impozite suplimentare se vor colecta într-un cont special, care va fi folosit pentru a finanţa noi reţele de distribuţie a gazelor naturale, pentru extinderea celor deja extinde, dar şi pentru "alte investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului".

Practic, se va repeta schema de la Fondul Naţional de Dezvoltare, când 2,25 miliarde de euro (echivalentul a 3% din PIB), bani proveniţi din privatizarea BCR, au fost risipiţi în cheltuieli curente ale statului, deşi trebuiau să fie investiţi în drumuri, spitale şi şcoli din România.

USR a propus, în schimb, un mecanism concret, pe model norvegian, prin care veniturile pe care statul român le va obţine din exploatarea gazelor din Marea Neagră să ajute cu adevărat economia ţării şi pe viitorii pensionari. Mai precis, USR a propus ca aceştia bani să meargă în Pilonul II de pensii al fiecărui român, iar administratorii de Pilon II să îi investească mai departe în economia românească.

Concret, potrivit amendamentului USR, banii obţinuţi din impozite suplimentare şi redevenţe ar fi urmat să se împartă în mod egal tuturor cetăţenilor români, astfel:

a) pentru persoanele aflate la pensie, care nu sunt participante la un fond de pensii administrat privat, astfel cum este definit în legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, sumele se distribuie în conturi nou create la aceste fonduri de pensii administrate privat. Acestea vor putea în orice moment să retragă sumele primite;

b) pentru persoanele asigurate în sistemul unitar de pensii publice care sunt participante la un fond de pensii administrat privat, astfel cum este definit în legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, sumele se distribuie sub forma de contribuţii la fondurile de pensii administrate privat;

c) pentru persoanele asigurate în sistemul unitar de pensii publice care nu sunt participante la un fond de pensii administrat privat, astfel cum este definit în legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, sumele se distribuie în conturi nou create la aceste fonduri de pensii administrate privat. Persoanele în această situaţie pot adera la orice fond de pensii sau pot fi repartizate aleatoriu în condiţiile legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Odată împărţiţi banii în conturile românilor, administratorii de Pilon II ar fi avut obligaţia să investească în societăţi din industria chimică, petrochimică şi energie cel puţin jumătate din fondurile primite din impozite suplimentare şi redevenţe.

Dacă amendamentele USR ar fi fost acceptate, pe de o parte, domenii cheie din economia românească ar fi beneficiat de investiţii substanţiale, ceea s-ar fi tradus în noi locuri de muncă şi în creşterea producţiei, iar pe de altă parte, viitorilor pensionari le-ar fi fost asigurate pensii decente.

Pentru anul 2022, deficitul bugetului de pensii este estimat la peste 13 miliarde de lei. An de an, deficitul va creşte, mai ales în contextul îmbătrânirii accelerate a populaţiei. Or, dacă deputaţii PSD-PNL-UDMR ar fi acceptat propunerea USR, în contul de pensie al fiecărui român s-ar fi acumulat, în funcţie de numărul de beneficiari, zeci de mii de euro.

PSD, PNL şi UDMR nu îi vor însă pe români lipsiţi de grija zilei de mâine. Îi vor săraci şi dependenţi de stat. Adică, de politicienii vechi şi corupţi. Comunicat de presă - Uniunea Salvaţi România”, se arată într-un comunicat al USR.