Vești bune pentru România: a scăzut numărul medicilor care pleacă din țară

Președintele Colegiului Medicilor din București, dr. Cătălina Poiană, a declarat, duminică, la UMF „Carol Davila”, unde are loc examenul de rezidențiat, că în ultimul an numărul medicilor care pleacă din țară s-a redus, iar anul acesta au venit la examen și studenți școliți în străinătate, potrivit Mediafax.

Președintele Colegiului Medicilor din București, dr. Cătălina Poiană, a spus că medicii își depun la colegii cereri pentru a obține certificat de bună practică, dar este greu de precizat câți dintre ei pleacă din țară.

„Statisticile par să arate că numărul medicilor care pleacă în ultimul an s-a redus și avem și vești bune: avem tineri care au făcut facultatea în străinătate, care au lucrat în străinătate un an de stagiatură și s-au înscris anul acesta să dea rezidențiatul în România și să facă rezidențiatul în România. Unul dintre aceștia a studiat la Cambridge, a făcut un an un stagiu într-un prestigios spital din Marea Britanie, a ajuns acum să dea rezidențiatul la UMF Carol Davila. Speranțele există, faptul că anul acesta sunt mai multe locuri nu poate să fie decât un lucru bun”, a spus dr. Cătălina Poiană.

Întrebată dacă majorările salariale au contribuit la deciziile celor care au rămas în țară, președintele Colegiului Medicilor din București a spus că acest lucru reprezintă un element, dar că nu este singurul.

„Într-adevăr, majorările salariale reprezintă un lucru bun și ceva firesc, dar cred că nu este singurul element care poate să țină un medic în țară”, spune dr. Poiană.

Potrivit acesteia, în urma unui chestionar al CM București aplicat medicilor din zona Bucureștiului, s-a concluzionat că medicii din România își doresc „un statut social și o poziție în societate care să fie pe măsura pregătirii, a muncii lor, pentru că nu există vreo altă profesie în care să înveți 6 ani în facultate, să faci un rezidențiat de 5 ani, deci practic să ai 10 – 11 – 12 ani de pregătire. Își doresc condiții de muncă decente în care să îți facă activitatea de asistență medicală și de cercetare, dar și salarii”, potrivit dr. Poiană.

