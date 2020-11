Vetuţa Stănescu, secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice: 'Sectorul construcţiilor a crescut cu 12%, iar termenele de plată s-au redus'

Sectorul construcţiilor a crescut, în ultimul an, cu peste 12%, în paralel cu reducerea termenului de plată a facturilor înaintate Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), la 30-45 de zile pentru proiectele finanţate prin PNDL, a declarat duminică, la Deva, secretarul de stat în MLPDA, Vetuţa Stănescu (PNL).

Ea a arătat că la momentul preluării ministerului de către liberali s-au găsit facturi întârziate la 120 de zile pentru proiectele finanţate prin PNDL, însă în acest an s-a reuşit reducerea termenelor de plată până la 30 de zile, iar în trimestrul patru la 45 de zile. În acest context, secretarul de stat a dat asigurări că toate facturile vor fi achitate în acest an, potrivit agerpres.ro.

Măsurile adoptate s-au regăsit ulterior în dezvoltarea sectorului construcţiilor şi atragerea de fonduri la bugetul de stat.

"A fost o creştere foarte mare în domeniul construcţiilor. La nivel naţional s-a întregistrat o creştere de 12,4 %, în condiţiile în care la nivel european creşterea în construcţii a fost aproape zero sau acest sector a fost pe minus", a declarat, într-o conferinţă de presă, Vetuţa Stănescu.

Secretarul de stat a mai arătat, în contextul pandemiei de coronavirus, că la momentul debutului crizei sanitare PNL a preluat un sistem cu posibilităţi reduse de răspuns, în care se efectuau doar 100 de teste pe zi pentru depistarea COVID-19.

"Iată că ne găsim acum într-un moment în care se fac 40.000 de teste pe zi, adică de 400 de ori mai multe, am crescut numărul de paturi la terapie intensivă la peste 3.000, am finanţat spitale, spre deosebire de PSD care doar a mimat acest lucru, le-am dotat cu echipamente medicale şi, din punct de vedere al stimulării personalului medical care a lucrat şi lucrează în aceste focare COVID - 19, am acordat stimulentul de risc", a mai spus Stănescu.