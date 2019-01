Viaţa cântăreţei Céline Dion va fi transpusă în filmul 'The Power of Love'

Viaţa cântăreţei canadiene Céline Dion va fi transpusă în filmul 'The Power of Love', un 'biopic' pe care îl pregăteşte studioul Gaumont, care o va avea ca protagonistă şi regizoare pe actriţa şi cântăreaţa franceză Valérie Lemercier, potrivit site-ului de specialitate Variety, citat joi de EFE, potrivit Agerpres.

Cu această premieră preconizată să aibă loc în 2020, 'The Power of Love' pretinde să urmeze recenta modă a filmelor biografice muzicale precum 'Bohemian Rhapsody', despre viaţa liderului trupei Queen Freddie Mercury; sau 'Rocketman', despre cariera lui Elton John şi care va fi lansat în cinematografe la 31 mai.Céline Dion (Charlemagne, Canadá, 1968) şi-a dat aprobarea pentru ca în acest lungmetraj să poată fi incluse multe dintre succesele sale, precum 'All by Myself', 'My Heart Will Go On' sau 'I'm Alive'.Valérie Lemercier a declarat că a fost foarte emoţionată când a aflat detalii despre viaţa lui Céline Dion, despre mama ei, Thérese, sau fostul ei soţ René Angélil, cel care a descoperit-o şi i-a promovat talentul.

René Angélil şi Céline Dion s-au căsătorit în 1993, iar moartea producătorului muzical, răpus de cancer în 2016, a afectat-o profund pe artistă.



"Am descoperit povestea ei de dragoste şi marele ei simţ al umorului", a spus Lemercier, care a precizat că a ajuns să înţeleagă cum "chimia a trei ambiţii individuale" a făcut posibil ca o fetiţă să devină "una dintre cele mai mari staruri ale planetei".



Filmografia lui Valérie Lemercier ca regizoare include titluri ca 'Palais royal!' (2005), sau 'Marie-Francine' (2017).