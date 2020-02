Viceprimarul Capitalei, atac INCENDIAR la ministrul Muncii: Violeto, du-te la muncă! Lasă manipularea!

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, lansează un atac extrem de dur la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Bădulescu îi cere ministrului să nu mai dezinformeze publicul în ceea ce privește furnizarea agentului termic din Capitală și îi sugerează să se apuce serios de muncă.

”Violeto, du-te la munca! Cu liftul sau cu trotineta colegului!

Ministrul demis al Muncii lucreaza. Chiar lucreaza, nu se face. Dna Bau Alexandru - Liftiera sefa si-a suflecat manecile si a pornit-o pe teren. Ca orice ministru (in)competent, are un plan bine pus la punct. Liftiera de la minister e data afara, bifat. Cu o mana de someri a stat de vorba, imediat dupa ce a dat-o afara pe liftiera, bifat. Pe directoarea Casei Judetene de Pensii Mures a pensionat-o cu forta, ce atatia specialisti la munca, bifat. La conducerea Casei Nationale de Pensii l-a numit deja pe omul din cauza caruia s-a sinucis un pensionar in 2018 pentru ca i-a intarziat pensia, bifat si asta. Oricum, pensionarii nu mai incap in plan, pensiile nu se maresc, nici colegul ei de la Finante nu reuseste sa raspunda deloc la intrebarea cu cat se vor mari.

Ce i-a mai ramas de facut ministrului demis al muncii? Da, sa stea de vorba zi si noapte cu muncitorii. Nu, nu despre salarii si conditii de munca. Si nu, nu cu toti muncitorii. Cu cei de la, ati ghicit, Elcen. Dar de ce face ministrul demis al Muncii teren pe la CET-uri? Cum de ce, e preocupata de domeniul colegului de la Economie, odata ce la Munca a rezolvat tot ce era de rezolvat.

Elcenul, societate aflata in subordinea guvernului, a primit-o cu bratele deschise. Si cu aceleasi poze pe care le-a prezentat la Primaria Capitalei prin 2017, pentru a monta in scena o noua manipulare.

Lasand ironiile deoparte - oricum sunt mult prea fine pentru astfel de specimene -, respingem ferm afirmațiile ministrului demis al Muncii și vom explica cu argumente tehnice modul în care aceasta dezinformează populația Bucureștiului.

Tevile și conductele NU aparțin Companiei Municipale Termoenergetica București (fostă RADET), așa cum NU au aparținut nici fostei regii. Orice specialist poate să confirme ca depunerile/colmatările prezentate în interiorul țevilor s-au făcut în zeci de ani și nu în ultimii patru ani, așa cum afirmă în mod eronat Ministrul demis.

NU există în sistemul de termoficare țevi cu diametru de 1 metru, care să arate ca în pozele postate de ministrul demis al Muncii. Prin conductele rețelei primare circulă apă dedurizată și degazată, care este special tratată tocmai pentru a împiedica depunerile. Având în vedere vechimea sistemului de termoficare privit în ansamblul său - atât cu partea de producere cât și cu cea de distribuție a agentului termic - apar depuneri pe conducte, în principal din cauza scăderii debitelor vehiculate ca urmare a scăderii necesarului de căldură în București, însă aceste depuneri NU arăta ca în acele poze. La debitul pe care îl are apa în conductele de termoficare este imposibilă depunerea reziduurilor în felul în care ne arată în poze ministrul muncii, deoarece depunerea se face în partea interioară a țevii și nu sunt în mod egal, circular pe tot diametrul conductei. Facem precizarea că DOAR în sistemul de canalizare apa trece prin caseta de beton, sistemul de termoficare nefiind același lucru cu sistemul de canalizare al Municipiului București.

O a treia minciună și dezinformare pe care ministrul Muncii o lansează în spațiul public se refera la caseta de beton prin care trec țevile. Potrivit dnei Alexandru Bau apa ajunge să circule prin caseta de beton în care este îngropată țeava.

Aceasta arata clar ca experienta sa in domeniu este zero, insa nu se fereste sa manipuleze, daca interesele o cer.

Explicatia e simpla: daca apa ar ajunge în caseta de beton aceasta s-ar scurge în pământ prin gurile galeriei și nu s-ar mai întoarce înapoi în țevi. Apa circulă în sistem datorită presiunii și a debitului.

In concluzie: Bau Alexandru, lasa dezinformarea si manipularea. Munceste si tu ceva! Du-te la munca! Cu liftul sau cu trotineta!”, scrie Aurelian Bădulescu.