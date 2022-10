Victor Ciutacu a explodat după ce CNA a sancționat RTV pentru că a transmis nunta lui Simion: Să mă pupe în...

Jurnalistul Victor Ciutacu a luat foc după ce CNA a sancționat postul România TV pentru că a transmis în direct nunta liderului AUR, George Simion. Interesul publicului pentru eveniment a fost confirmat de cifrele de audiențe, România TV fiind, la acea dată, lider de piață. Ciutacu le transmite celor de la CNA un mesaj dur.

"Cica m-am imbracat in ie (camasa, incultilor) si n-am zis ca nunta e de cacat, fiindca nu era. Am redevenit contraventional, la limita penalului. Le-as cita ceva din Parazitii, da-mi suspenda astia contul. Asa ca le transmit calduros sa ma pupe, dulce si duios, in cur. Am facut audienta, cea mai mare din Romania, ratatilor, am bagat sub masa si eterna legenda de carton Pro TV si asta o sa continuam sa facem. Cel putin cat suntem in post noi, astia care am dus intreprinderea pana aici…", scrie Ciutacu pe Facebook.