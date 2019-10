Victor Ciutacu dezvăluie culisele interviului cu Viorica Dăncilă: Sunt convins că execuția ei va continua

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că a avut o relație glacială cu Viorica Dăncilă, cât timp aceasta a fost premier. Ciutacu consideră că Dăncilă a ieșit demn din tot războiul politic și dovadă stă faptul că și-a respectat promisiunea de a-i oferi interviul, asta deși era demisă din funcția de premier.

”În tot mandatul ei de premier, relațiile noastre au fost glaciale spre inexistente. Cu toate astea și fără să pot fi bănuit că i-aș fi vreun admirator secret, femeia asta a ieșit din scenă infinit mai demn decât marii bărbați de stat. Am făcut interviuri cu tot ce a fost vârf politic al acestei țări, dar, dacă nu m-a lăsat pe mine subit memoria, e singura care, după ce a fost curățată prin vot, și-a ținut cuvântul și a venit la interviul promis. Sunt aproape convins că execuția ei va continua (și, probabil, va și reuși), dar asta nu mă împiedică să remarc că a avut și onoare, și demnitate

P.S. Fix acum am trecut prin Piata Victoriei. Nici macar unul care sa topaie de entuziasm. Iar au fost retrasi in cazarma”, scrie Victor Ciutacu.