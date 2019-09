Victor Piurcă ar mai fi dorit două transferuri

Noul manager general al echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că Andrei Ivan, Alexandru Măţel şi Uros Cosic, aduşi în ultima săptămână, reprezintă transferuri reuşite, dar a precizat că şi-ar mai fi dorit 2 jucători la mijlocul terenului, potrivit Agerpres.

"Aceste trei transferuri cred că sunt reuşite. Revenirea lui Ivan va fi de bun augur pentru Craiova. Sunt sigur că va renaşte o dată cu întoarcerea lui aici. Şi va veni momentul când va fi chemat la echipa naţională. Pe Uros Cosic am vrut foarte mult să-l aduc şi a costat clubul. Cum a costat şi Ivan, pentru că s-au plătit foarte mulţi bani pe Ivan, plus cotă dintr-un eventual transfer. Iar Măţel e un jucător care a îmbrăcat tricoul naţionalei. Sigur că nu e la capacitatea lui normală, dar se va bate cu Martic pe post, iar cel mai bun va juca. Deci Craiova a făcut 3 trei transferuri mai mult decât reuşite. Mi-aş mai fi dorit 1-2 jucători, dar nu i-am găsit. Mi-aş mai fi dorit la mijlocul terenului unde avem nevoie de agresivitate. În aceste zile mi-au fost propuşi vreo 200 de jucători, nu ştiu câţi am apucat să văd, dar cred că 7-8 pe zi. Cornel Papură a analizat şi el câte 7-8... Dar ne-am rezolvat prin a lua aceşti trei jucători în momentul de faţă. Mi-aş mai fi dorit unul sau doi, vom vedea dacă din cei rămaşi fără contracte mai putem aduce ceva, dacă nu, în iarnă. Am avut o discuţie şi cu Cristi Manea, însă el e jucătorul unei echipe din Cipru şi nu putea fi dat decât până în vară împrumut. Iar mie nu îmi convin jucătorii împrumutaţi, vreau ca jucătorii să fie ai Craiovei. Cristi Manea mi-e ca un copil, am vorbit de multe ori cu el, dar deocamdată noi avem partea dreaptă asigurată", a afirmat tehnicianul.."În momentul ăsta nu mai pleacă nimeni, pentru că până nu mă conving şi nu evaluez jucătorii nu pot da drumul nimănui. Cu Fortes chiar am discutat, el m-a sunat. I-am spus că va rămâne, chiar dacă ştiu că suporterii sunt puţin supăraţi pe el pentru că a ratat nişte ocazii, dar i se poate întâmpla oricui. De asta şi fac un apel la fani să susţină echipa necondiţionat şi să ajute orice jucător are probleme. Dacă am venit la Craiova înseamnă că eu cred că aici sunt jucători buni, cu care pot obţine performanţă. Nu îi cunosc foarte bine, însă toţi au calităţi. Sper ca de acum să joace de altă manieră, nu cum au făcut-o ultima oară la Voluntari când mi-a crescut tensiunea foarte mult. Toate cluburile mari au în jur de 30 de jucători. Acum depinde numai de ei, cei care vor fi buni vor fi în lot, vor fi pe teren. În momentul ăsta la Craiova e greu şi să fii în lotul de 23 cu care îţi desfăşori activitatea zi de zi, pentru că eu atât folosesc la antrenamente, 20 de jucători de câmp şi 3 portari. Asta e concurenţa, asta e legea la fotbal", a adăugat el.Victor Piţurcă susţine că în proporţie de 90-95% gazonul de pe Stadionul "Ion Oblemenco" va fi înlocuit în octombrie cu unul mixt (sintetic-natural). "Nu s-a pus problema să jucăm la Târgu Jiu, dar schimbarea gazonului este o dorinţă a mea. Este inadmisibil să ai stadion de 5 stele şi să n-ai gazon. Autorităţile au reacţionat pozitiv şi se va schimba gazonul în octombrie. Atunci avem aproape 1 lună la dispoziţie şi se poate schimba. Dacă ai profesionişti, în 10 zile s-a schimbat. Eu îmi doresc un teren mixt, sintetic cu gazon natural, să vedem. În perioada următoare voi avea o discuţie şi cu domnul primar, pentru că de dânsul depinde foarte mult acest lucru. Am promisiuni, deci cam în proporţie de 90-95% gazonul se va schimba în octombrie. Chiar mi-a zis Cosmin Contra că dacă vom schimba gazonul va veni şi naţionala aici", a precizat acesta.Piţurcă este de acord ca FC Universitatea Craiova, echipa din Liga a III-a finanţată de Adrian Mititelu, să evolueze pe Stadionul "Ion Oblemenco". "Eu sunt de acord în totalitate. Acea echipă este susţinută de suporteri care şi ei au contribuit la acest stadion. Deci nu văd niciun impediment ca ei să joace pe acest stadion. Dacă oamenii plătesc, nu văd absolut nimic împotrivă. Ei preferă să susţină o echipă, cei care sunt aici ne iubesc pe noi... Eu aş vrea să conlucreze împreună, nu văd niciun impediment", a explicat fostul selecţioner.Victor Piţurcă Piţurcă a fost prezentat oficial, marţi, într-o conferinţă de presă, în funcţia de funcţia de manager general al Universităţii Craiova, el urmând să conducă echipa de pe banca tehnică şi să coordoneze strategia clubului pentru cel puţin trei ani.Piţurcă nu a mai condus nicio echipă din iulie 2016, când a întrerupt colaborarea cu gruparea saudită Al Ittihad Jeddah.În vârstă de 62 de ani, Victor Piţurcă a debutat ca antrenor în 1992, când a preluat formaţia Steaua Bucureşti, pe care a mai condus-o ulterior în trei rânduri. El a mai antrenat Universitatea Craiova de două ori, prima reprezentativă a României de trei ori, selecţionata de tineret o dată şi formaţia saudită Al Ittihad Jeddah în două rânduri.