Victor Ponta a răbufnit: Devin dușmanul public nr. 1 pentru că mă țin de cuvânt? Nu votez guvernul Orban pentru că trecem din lac în puț

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat duminică seară la Digi24 că a zis de la bun început că dă jos guvernul incompetent Viorica Dăncilă dar nu votează un guvern Ludovic Orban și că acum devine „inamicul public nr.1” pentru că se ține de cuvânt.

„De fiecare data am spus ca votez sa schimb guverul Dancila pentru ca e slab si face greseli inadmisibile, dar nu votez Orban pentru ca trecem din lac in put. Pentru faptul ca ma tin de cuvant multa lume s-a suparat, devin dusmanul public numarul unu pentru ca fac ce-am zis (...) Sa spun ca votez guvernul Orban si pe urma suntem in opozitie seara...suntem corecti si pentru asta o sa ne luam multe batai, dar cei care spun ca la 14.00 votam si la 18.00 suntem in opozitie, insulta romanii”, a declarat Victor Ponta.

„Nu am pus nicio conditie. Noi ne-am format ca un partid de centru stanga, vom sprijini o guvernare care accepta un nou sistem de pensii, impozitare diferentiata, reforma administratiei, dar cei de la PNL au zis ca nu fac. Spun inca o data foarte clar, in 30 de ani toti ministrii respinsi de comisii au fost inlocuiti. Ar fi un lucru bun (sa se razgandeasca Ludovic Orban), dl Ciolacu a spus foarte clar si si-a luat angajamanetul in numele PSD ca daca dl Orban schimba ministrii, pastreaza calendarul si sunt audiati maine dimineata. Nu votam pentru, dar vom fi prezenti daca sunt schimbati ministrii respinsi”, a mai spus liderul Pro Romania.

Vezi si: Videoconferință PSD cu liderii județeni. Firea: E sinucigaș pentru parlamentarii PSD să voteze luni .