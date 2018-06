Victor Ponta anunţă ce va face cu banii pe care îi cere de la procurorul Uncheşelu

Liderul PRO România, Victor Ponta, a anunţat, pe Facebook, ce va face cu banii pe care speră să îi câştige după ce îl va acţiona în instanţă pe procurorul Jean Uncheşelu, cel care a deschis pe numele lui dosarul Turceni - Rovinari, în care a fost achitat recent.

"Nu ma intereseaz sa ma razbun - nu cred in razbunare si nu am patima contra nimanui / cred insa in dreptate si in faptul ca cel care a gresit trebuie sa plateasca ( altfel si el si altii face din nou greseli si vor distruge viata altor oameni)!

Nu vreau sa dau in judecata Statul Roman ci persoana Jan Uncheselu ca sa plateasca cel vinovat si nu Statul - banii pe care ii solicitam de la Uncheselu ii vom dona unui ONG care lupta pentru o justitie independenta si corecta!", a scris Ponta pe Facebook.