Victor Ponta confirmă: Ar putea să îi ia locul lui Liviu Dragnea

Victor Ponta și-a dorit, după ce a demisionat din funcția de premier al României să fie numit președinte al Camerei Deputaților, dar a fost refuzat de Liviu Dragnea. După ce fostul său subaltern din PSD și din Guvern a ajuns după gratii, Ponta a confirmat, luni seara, la România TV, că ar putea ajunge să dețină a treia funcție în stat.

Postul este vacant. Nimeni nu mai are majoritate, PSD nu mai are majoritate. Președinte poate fi de la orice partid. Noi avem 21 de deputați, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim (n.r. ca PRO România să dea președintele Camerei Deputaților). Am discutat cu toată lumea. Eu sunt la al patrulea mandat de deputat și nu e cineva cu care să nu mă cunosc. Noul președinte trebuie să aducă o stare de normalitate. O să avem un candidat de la PRO România. Nu am discutat cu colegii mei dacă voi candida eu. O să discutăm miercuri. Dacă mi se va propune să candidez la șefia Camerei, o să mă gândesc, discut cu colegii mei și o să văd.”, a spus Victor Ponta la România TV.

