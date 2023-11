Victor Ponta, din nou la DNA. Dezvăluirile făcute de fostul premier despre un alt dosar care l-a vizat

Victor Ponta a declarat că după ce nu a mai fost premier al României a fost ascultat de DNA timp de două luni, doar pentru că Laura Codruța Kovesi - șefa Direcției Naționale Anticorupție la acea vreme, „și-a dorit să afle ce face Ponta după ce nu mai este prim-ministru”.

„Mi-a venit acasă un plic că în perioada noiembrie-decembrie 2015, exact după ce am demisionat, am avut mandat de ascultare. Și am făcut cerere, conform legii, să ascult înregistrările. Cei de la DNA numai la asta nu se așteptau, că vine Ponta să asculte. Și m-am dus la DNA să-mi ascult înregistrările. În primul rând nu mai eram prim-ministru, era la o săptâmână sau două de când...

Ce urmăreați de la mine? Nu mai eram în funcție.

Deci, doamna Kovesi voia să știe ce fac eu după ce nu mai sunt prim-ministru”, a declarat Victor Ponta la Prima News.

Ponta a precizat că a ascultat vreo 3 ore de înregistrări care au fost foarte emoționante pentru că cele mai multe erau discuții cu copiii săi, în perioada aceea fiind destul de mult plecat din țară.

Ponta a mai precizat că „a fost un dosar care s-a închis”.

„Nu știu ce cercetau în dosarul ala”, a menționat Ponta.