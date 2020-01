Victor Ponta: Nu cred că PSD poate să câștige alegerile din 2020 / I-am spus lui Ciolacu să desființeze CEX-ul

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni seară la B1 TV că are o relație foarte bună cu liderul interimar PSD Marcel Ciolacu căruia i-a propus „mai in gluma, mai in serios”, sa desfiinteze CEX-ul pentru ca a devenit sinonim cu excluderile operate de Liviu Dragnea. Ponta a apreciat ca PSD nu are timp sa faca schimbarile necesare sa castige alegerile locale si parlamentare din 2020:

Sper sa nu-i fac rau in PSD cand spun ca-l prefer, este un om rational. Spre deosebire de mine, eu am avut timp doi ani si jumatate sa schimb anumite lucruri, el are alegeri anul asta. Sa nu ramana tot CEX-ul lui Dragnea, cu toti baronii, nu stiu daca poate sa faca, sincer, dar mi-as dori, nu pot sa fiu antipesedist. Am o relatie foarte buna cu dl Ciolacu.

Sunt cativa in PSD cu care nu mai vreau sa am de-a face. Dupa ce au facut selfie cu Dragnea, au facut selfie cu Dancila, a facut selfie cu Ciolacu, vor face si cu...sunt tot felul de selfieman-i in PSD

60% din romani se declara ca sunt de dreapta. PSD trebuie sa schimbe tot ce a fost in 2017-2019. E nevoie de timp pentru reconstructie. Eu nu cred ca PSD poate sa castige alegerile anul asta. Mi-as dori sa existe o stanga unita, dar nu in orice conditii si nu cu oricine.

I-am spus lui Ciolacu, mai in gluma, mai in serios, sa desfiinteze CEX-ul, că CEX a rămas locul in care Dragnea dadea oameni afara si lua decizii proaste. Denumirea CEX a ramas si printre PSD-isti ca locul ala in care se voteaza in unanimitate o prostie.

Vezi si: Se schimbă vremea: când vor începe ninsorile și înghețul .