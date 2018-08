Victor Ponta şi Ecaterina Andronescu, front comun împotriva lui Dragnea: 'Adevăruri pe care toţi oamenii raţionali şi de bun-simţ le cunosc şi le susţin'

Victor Ponta o susţine pe Ecaterina Andronescu după ce aceasta a declarat că Guvernul Dăncilă este cel mai slab guvern pe care l-a dat PSD până acum.

"Doamna Ecaterina Andronescu sustine public niste adevaruri pe care toti oamenii rationali si de bun simt le cunosc si le sustin!

La aceste semnale de alarma trase de noi, cei care am muncit si am facut politica doar in PSD (nu am venit de la PD ca baroni teleportati), raspunsul a fost doar obisnuita porcaiala, carghioasele zbierete de “tradare, Soros, te-ai dat cu Iohannis, bla bla” si obisnuitele jigniri de la oamenii lui Dragnea din Partid si de la televizor!

Cand nu mai exista ratiune, intelegere si minima deschidere spre opinii diferite calea spre dezastru este larg deschisa - din pacate cei vinovati vor trage dupa ei si Partidul, Guvernul si Parlamentul, institutiile Statului (cum este Jandarmeria), economia si pacea sociala!

Echipa de la #ProRomania are si curajul si competenta profesionala pentru a construi solutii alternative care sa limiteze dezastrul care se prefigureaza", scrie Ponta pe Facebook.

Ecaterina Andronescu a participat la lansarea oficială a partidului Pro România, înfiinţat de Victor Ponta. Într-un interviu pentru Adevărul, Andronescu a afirmat că pledează pentru o întoarcere a lui Ponta în PSD, însă nu exclude nici varianta de a se alătura ea însăşi partidului lui Ponta, dacă va fi exclusă din PSD.

