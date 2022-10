VIDEO| Filmul documentar 'Phoenix - Povestea' va fi prezentat, în premieră de gală, duminică, la Sala Palatului din Bucureşti

Filmul documentar "Phoenix - Povestea" va fi prezentat, în premieră de gală, duminică, la Sala Palatului din Bucureşti, informează un comunicat transmis marţi AGERPRES.

La eveniment este anunţată prezenţa extraordinară a membrilor fondatori Nicu Covaci şi Mony Bordeianu. Printre invitaţi se numără Mircea Baniciu, Costin Petrescu, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Mani Neumann, Valeriu Sepi, împreună cu alţi membri ai formulei consacrate, dar şi membrii formulei actuale: Cristi Gram, Costin Adam, Flavius Hosu, Vlady Săteanu şi Lavinia Săteanu.

Regizat de cineastul Cristian Radu Nema, filmul spune povestea trupei, aşa cum am trăit-o cu toţii şi transpune cinematografic, la aniversarea a 60 de ani, spiritul şi mesajul fenomenului cultural Phoenix.

"Acest documentar trebuie să existe şi trebuia să poarte un nume. Practic documentarul acesta, din imaginile care se regăsesc în el, reiese că cineva a mai încercat şi în anii '90, şi în anii 2000, dar acum a trebuit să ia naştere, la aniversarea aceasta de 60 de ani", a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Radu Nema.

Regizorul a precizat că ideea pentru acest film a pornit în urmă cu zece ani, procesul de documentare fiind unul foarte lung, potrivit Agerpres.

"Sunt imagini pe care eu le-am strâns în peste zece ani de zile, pentru că documentarea la filmul ăsta pentru mine a început încă din şcoală. Eram în facultate când am început să lucrez la documentarul acesta, la pasiunea aceasta pentru Phoenix. Documentarea implică materiale multe şi tot ce înseamnă documentare despre un subiect şi, după ani de zile în care am înţeles subiectul, l-am digerat, m-am apropiat de el, am descoperit materiale, mi-am dat seama că acestea sunt materiale pentru acest documentar, drept pentru care m-am apucat de el acum vreo cinci ani şi de atunci lucrez la el. A fost un proces de documentare foarte lung şi, practic, filmul s-a născut acum, când a vrut el să se nască. Eu am vrut acum cinci ani, aveam intenţia acum 10 ani, dar filmul s-a născut acum", a afirmat el.

Cristian Radu Nema a precizat că şi-a dorit, înainte ca filmul să fie prezentat public, să obţină acordul tuturor membrilor trupei Phoenix.

"Interacţiunea a fost cu fiecare dintre membrii trupei, dar principala şansă este că a fost văzut şi acceptat de toţi. Eu am ţinut ca filmul să fie văzut, înainte să-l vadă marele public, să fie văzut doar de protagonişti, doar de membrii trupei din toate generaţiile, ceea ce s-a întâmplat, şi să spună 'Da, ăsta este filmul despre noi!', ceea ce pe mine m-a onorat şi m-a lăsat să spun că ăsta este filmul despre Phoenix, nu este viziunea mea şi este filmul acceptat de toată lumea", a mărturisit regizorul.

Potrivit acestuia, filmul "aparţine României, culturii române", la fel cum şi "Phoenix-ul nu-i aparţine lui Covaci sau lui Baniciu sau lui Kapl, aparţine culturii române".

"Este un fenomen trecut de ideea de trupă muzicală, este un fenomen aparţinând esenţei culturii române, iar filmul acesta se alătură acestui fenomen. Intenţia acestui film este să rămână pe ecran, imortalizat şi pentru totdeauna fenomenul Phoenix. Filmul acesta încearcă să transmită pe ecran ceea ce trupa a transmis în concerte, să transmită în sala de spectacol ceea ce au primit live spectatorii anilor '70", a mai spus Nema.

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a mărturisit că atunci când a văzut prima dată filmul a avut lacrimi în ochi.

"60 de ani de existenţă înseamnă nişte eforturi gigantice, dar şi nişte bucurii, pentru că totul are un preţ. Noi am fost răsplătiţi, lumea ne iubeşte, ar fi bine şi ar fi de la sine înţeles ca lumea să vadă şi cum s-a petrecut totul, nu numai ce se aude, ce au ascultat, să aibă şi nişte imagini, să aibă şi nişte stări emoţionale. Eu am văzut filmul şi am avut lacrimi în ochi. Este important ca lumea să aibă şi o viziune optică şi e frumos că acest băiat, Cristian Nema, s-a ocupat să facă acest lucru şi îi mulţumesc mult, pentru că asta trebuie să rămână în istorie. 60 de ani de existenţă este o reuşită cu care suntem mândri. Când am văzut filmul, mi s-a strâns inima. Dacă stau şi mă gândesc în urmă câte eforturi am făcut şi ce preţuri am plătit pentru tot. Lumea mă felicită pentru tot, dar nu ştie ce preţuri am plătit. Important este ce am realizat şi ideea este că nu ne dăm bătuţi niciodată", a declarat, pentru AGERPRES, Nicu Covaci.

Potrivit acestuia, ideea de bază este "ca lumea să rămână cu o impresie plăcută despre Phoenix". "Să dăm un semnal de prietenie. Phoenix-ul merge mai departe, semnalul nostru este pozitiv. Nu contează ce certuri au fost sau ce prostii s-au întâmplat în trecut. Prin Phoenix au trecut aproape 60 de oameni şi fiecare dintre ei au fost cei mai buni dintre cei mai buni şi fiecare a făcut eforturi mari, de aceea Phoenix este astăzi apreciat, cu efortul fiecăruia", a evidenţiat Covaci.

"Phoenix - Povestea" este un film documentar de mare anvergură ce transpune, la ceas aniversar, spiritul şi mesajul fenomenului cultural Phoenix într-un produs cinematografic. Filmul descrie istoria formaţiei Phoenix, care transcede traiectoria unei trupe rock şi devine un simbol naţional care reflectă o stare, dar şi un sistem de gândire transpus într-o scară de valori. Filmul nu este neapărat o naraţiune despre membrii formaţiei şi despre succesul acestora, ci descrie, mai degrabă, evoluţia fenomenului Phoenix în trei mari ipostaze, plecând de la impactul muzical şi ajungând la aspectele de ordin social şi cultural, plasându-l totodată într-un soi de paralelism cu spaţiul cultural european şi internaţional, se arată în comunicat.

Pe parcursul celor 60 de ani de activitate, trupa Phoenix a transmis publicului, dincolo de muzică, o stare de spirit, un suflu şi o energie care se menţin şi astăzi, trecând peste regimuri politice şi diverse alte situaţii de fapt. Spectatorii, care acoperă o plajă de aproape patru generaţii, percep în egală măsură mesajul cu aspect protestatar transmis într-o manieră atât de complexă de-a lungul timpului prin intermediul simbolului Phoenix.

Membrii formaţiei au abordat numeroase subgenuri ale rock-ului, traseul stilistic al formaţiei pornind de la muzică beat, rock psihedelic, hard rock şi ajungând la etno-rock. Piese precum "Vremuri", "Fată Verde", "Negru Vodă ", "Strunga", "Canarul", "Mugur de fluier", "Mica ţiganiadă" şi "Nunta" sunt capodopere care încă scriu istoria Phoenix.