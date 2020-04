VIDEO Acțiune de amploare a Poliției în Ialomița! Zeci de mașini, în patrulare. Autoritățile vor carantină totală la Țăndărei

Acțiune de amploare a Poliției în Ialomița. Zeci de mașini ale Poliției se află în patrulare în Ţăndărei, în Ialomița, după ce 800 români s-au întors din străinătate, iar autoritățile au cerut carantină toatală.

În Ţăndărei sunt aproximativ 14 mii de locuitori, iar 800 s-au întors din străinătate, potrivit autorităţilor din Ialomiţa. Patru oameni din oraş, diagnosticaţi cu COVID-19, au murit până acum.

Autorităţile din Ialomiţa au cerut Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă să dispună „carantină totală” la Ţăndărei.

„Având în vedere specificul şi solicitările doamnei primar de acolo (...) am hotărât să aduc în atenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă acest aspect. A fost aprobat în unanimitate pentru că opinia publică ar fi de acord cu acest lucru şi am înaintat Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă această decizie a Comitetului Judeţean pentru că dumnealor nu respectă regulile, merg şi chiar ies din localitate, merg în localităţile limitrofe, am avut o sesizare în sensul acesta. Ziua nu sunt văzuţi pe stradă, dar ei socializează, probabil merg prin spatele curţilor”, a declarat Toniţa Manea, prefectul judeţului Ialomiţa.