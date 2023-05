VIDEO | Adi Vasile, dezlănțuit după eșecul din Liga Campionilor: `Handbalul are nevoie de VAR`

Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Adrian Vasile, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută după înfrângerea cu formaţia daneză Team Esbjerg (31-33) care a dus la ratarea calificării la turneul Final4, că acest meci ar fi putut fi finala Ligii Campionilor.

"Sunt multe gânduri, dar vreau să încep prin a spune că am întâlnit o echipă foarte bună. Şi nu cred că sunt departe de adevăr dacă spun că aceasta ar fi putut fi finala Ligii Campionilor, pentru că am văzut calitate, am văzut jucătoare extraordinare şi un handbal foarte frumos din partea ambelor echipe. Bineînţeles, la final nu poate fi decât un învingător. Sentimentul pe care îl am acum este că sunt foarte mândru de modul cum fetele au luptat în aceste circumstanţe. Multe mulţumiri publicului pentru că ne-a împins şi a fost mereu în spatele nostru", a spus tehnicianul, conform Agerpres.

Întrebat ce părere are despre arbitraj, Adrian Vasile a menţionat că Liga Campionilor are nevoie de arbitraj video. "Nu cred că am fi putut face mai mult azi. Cred că handbalul are nevoie de analiză video, aşa cum de exemplu este în liga daneză. Eu chiar cred că Liga Campionilor are nevoie de analiză video. Nu vreau însă să caut acum niciun fel de scuze. Dar în circumstanţele de azi, chiar nu îmi închipui că am fi putut face mai mult", a mai spus el.

Centrul Grace Zaadi Deuna a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că este "dificil, dezamăgitor şi frustrant" când ratezi calificarea la turneul Final4.

"A fost un meci foarte bun, cu două echipe puternice. Cred că publicul a apreciat ceea ce a văzut astăzi. Este dificil, dezamăgitor şi frustrant, dar eu vreau să le mulţumesc suporterilor pentru că ei ne-au susţinut din primul până în ultimul minut. Însă nu a fost suficient azi pentru a învinge Team Esbjerg. E greu să ratezi calificarea în Final4, însă asta e situaţia", a afirmat Grace Zaadi Deuna.

CSM Bucureşti a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă de echipa daneză Team Esbjerg cu scorul de 33-31 (16-18), duminică, în Sala Polivalentă din Capitală, în manşa secundă a sferturilor de finală. Esbjerg câştigase şi prima manşă, cu scorul de 32-28.

La turneul Final4, programat pe 3-4 iunie, la Budapesta, s-au calificat Team Esbjerg, Vipers Kristiansand (31-25 şi 40-31 cu CS Rapid Bucureşti), care este şi campioana en titre, Gyori Audi ETO KC (29-27 şi 37-28 cu Odense Handbold) şi FTC-Rail Cargo Hungaria (26-32 şi 33-26 cu Metz Handball).