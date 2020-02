VIDEO Barna acuză de la tribuna Parlamentului un blat PSD-PNL: 'Oare rulează azi un nou USL?'

Liderul USR, Dan Barna, a acuzat, miercuri, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, un posibil blat PNL-PSD, practic, „un nou USL” care rulează pe scena politică. Astfel, Barna i-a transmis lui Ludovic Orban că nu acceptă „înțelegeri pe sub masă”.

„Oare nu asistam la un blat PSD -PNL? Oare nu ruleaza azi un nou USL. Si Orban, si Iohannis au spus ca vor alegeri in doua tururi și anticipate. Am avut un acord la investirea guvernului Orban. Asteptam sa respecte acordul incheiat. NU vom tolera intelegeri pe sub masa”, a spus Dan Barna, de la tribuna Parlamentului.