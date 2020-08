VIDEO Canada - Justin Trudeau a devenit personaj de benzi desenate

Justin Trudeau apare pe coperta revistei ”Civil War II: Choosing Sides”, editată de grupul Marvel, ce va fi publicată pe 31 august.

Purtând un maiou în culorii frunzei de arţar, mănuşi de box şi pantaloni scurţi, premierul canadian este prezentat sub forma unui pugilist într-un ring de box, însoţit de membrii unei echipe canadiene de elită.

În textul revistei, Justin Trudeau are rolul unui consilier al echipei de elită.

Ilustratorul Ramon Perez, care locuieşte la Toronto, a dezvăluit pentru BBC faptul că a ales să îl deseneze pe Justin Trudeau în echipamentul clasic al unui pugilist deoarece a dorit să reflecte mai bine personalitatea unică a premierului ţării sale.

”În loc să îl desenez pe prim-ministrul nostru într-un costum fad, cu cravată, am vrut să scot mai mult în evidenţă personalitatea lui extraordinară. Are un public susţinător care este foarte tânăr şi este foarte prezent pe reţelele de socializare. De asemenea, are în spate un trecut de boxer, iar boxul este o parte din scurta poveste în care apare. A fost o potrivire perfectă”, a explicat Ramon Perez.

În acea povestire, personajul Justin Trudeau este abordat de Alpha Flight, prima echipă de supereroi din Canada. Grupul, reprezentant global al Canadei, îi cere lui Trudeau sfaturi despre o anumită situaţie politică din universul Marvel.

Scenaristul Chip Zdarsky, care locuieşte în Edmonton, a declarat pentru Canadian Press că l-a introdus pe Justin Trudeau în acea poveste Marvel deoarece ”el pare să fie cea mai populară asociere din punct de vedere cultural cu ţara (Canada) din zilele noastre”.

Cancelaria prim-ministrului canadian i-a transmis scenaristului Chip Zdarsky că nu poate să aprobe în mod oficial acea revistă de benzi desenate, dar că este ”mulţumită” de modul în care Justin Trudeau a fost reprezentat în poveste.