Video | Ce spune Marcel Ciolacu despre nominalizarea sa ca premier de către Iohannis: Nu o va face din inimă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, duminică seara, într-un interviu la România TV, despre nominalizarea sa ca premier de către Klaus Iohannis.

"Am spus că eu, ca orice om politic, să avem o colaiție, o alianță din 2024. Eu nu am spus că voi fi premier sau Ciucă. Am înțeles că nu vor, am văzut răspunsurile publice. Nu pot să le spun că s-au grăbit.

Avem candidați în partid. Credeți că interesează pe cineva candidații din 2024?", a spus Ciolacu.

Ce spune despre colaborarea cu PNL

"Nu cred c-o va face din inimă, să mă nominalizze. Sunt convins că rațiunea va învinge. Nu am așteptări s-o facă din inimă. Nu am un dialog cu domnul președinte. Nu a fast nici o decizie majoră ca să vorbim", a declarat președintele PSD.

"Este pentru primă dată în 30 de ani când există un dialog între președinții celor două partide și la momente dificile am avut o decizie comună", a mai completat liderul PSD.