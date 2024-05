VIDEO - Ciocniri violente la Amsterdam între polițiști și manifestanți pro-palestinieni: 125 de persoane au fost arestate

Solicitările Universităţii din Amsterdam şi ale primarului ca protestatarii să părăsească campusul au fost ignorate, a precizat poliţia. În mesajele postate în cursul nopţii pe reţeaua X, poliţia a declarat că a trebuit să acţioneze pentru a opri manifestaţia şi să demonteze corturile care fuseseră instalate de protestatari. Aceştia au aruncat cu pietre şi petarde.

Toţi manifestanţii, cu excepţia a patru, au fost ulterior eliberaţi. Cei patru au fost reţinuţi mai mult timp sub acuzaţia de violenţă publică şi insultarea unui poliţist. Un agent a suferit leziuni la nivelul timpanului, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, adăugând că încă nu este clar câte alte persoane sunt rănite.

Universitatea din Amsterdam a refuzat să comenteze, dar protestatarii au declarat că au cerut ca şcoala să rupă legăturile cu Israelul.

"Intervenţia poliţiei a fost necesară pentru a restabili ordinea. Vedem imaginile de pe reţelele sociale. Înţelegem că acele imagini pot apărea ca fiind intense", a declarat poliţia.

Ministrul educaţiei în exerciţiu, Robbert Dijkgraaf, a declarat că universităţile sunt un loc pentru dialog şi dezbatere şi că este trist să vadă că poliţia a trebuit să intervină.

Protestele studenţeşti privind războiul şi legăturile academice cu Israelul au început să se răspândească în Europa, dar au rămas la o scară mult mai mică decât cele din Statele Unite.

Vinerea trecută, poliţia din Paris a intrat în prestigioasa universitate Sciences Po din Franţa şi a îndepărtat studenţii activişti care ocupaseră clădirile acesteia.

Peste 100 de studenţi ocupă universitatea din Gand, în Belgia, cadrul unei manifestaţii atât pentru climă, cât şi pentru Gaza, pe care vor să o prelungească până miercuri.

