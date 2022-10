Video / Ciolacu atacă PNL: 'Așteptăm de la DNA adevărul'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat joi, la Craiova, acuzații la adresa partenerilor liberali de guvernare, legate de gestionarea finanțelor țării și a precizat că așteaptă ca DNA să facă lumină.

„Ce ma deranjeaza azi este ca unii din partenerii nostri de guvernare incearca sa uite adevarul. Cateodata incearca sa manipuleze prin anumite declaratii acest adevar. Este de datoria mea si a dvs. sa le reamintim adevarul. In noiembrie 2019-noiembrie 20121 datoria publica a crescut de la 36,9 din PIB la 49% din PIB, de la 364,9 miliarde la 558, 8 miliarde. La deficit, mai grav. PSD a lasat finantele tarii la un deficit bugetat de 2,8% in octombrie 2019, dupa care expertii, cred ca Citu si Vilceanu, dansii au fost la Finante, au urcat in 2020 deficitul la o cifra astronomica, de aproape 10% din PIB. Suntem singura tara europena care avem acord cu CE pentru a reveni la deficitul de 3%, s-au speriat si ei cand au vazut deficit de 10%.

Unde sunt acesti bani? Cred ca mai tineti minte achizitiile din pandemie si asteptam si acum de la DNA sa aflam acest adevar. Acesti bani nu se regasesc nici in scoli, nici in gradinite, autostrazi, drumuri, nici in agricultura, acesti bani se regasec in buzunarele unor smecheri. Mai mult, sarabada de cheltuieli a continuat si in 2021, pana cand PSD a preluat finantele. Ma intreb si eu cat tupeu poti sa ai sa acuzi PSD si ministrul Finantelor de ce se imprumuta scump dupa ce ai lasat asa ceva in urma? Vina este a lor. Am intrat la guvernare pentru ca lucrurile mergeau intr-un zid. Am adus coerenta, performanta, eficienta si echilibru in actul de guvernare”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a mai criticat activitatea fostelor guverne liberale pe subiectele achizitionarii de vaccinuri, inchiderii de mine si termocentrale, „blocarea pe 50 de ani” a nivelului pensiilor, „zero lei pentru agricultura” din PNRR.