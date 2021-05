VIDEO CIRC în ședința pentru adoptarea bugetului Capitalei - Aurelian Bădulescu, către liberalul Sorin Purcărea: 'Ce, vrei să fiu tăntălău?'

Dispută în ședința CGMB în care urmează să fie votat bugetul Capitalei. Fostul viceprimar general Aurelian Bădulescu (PSD) i-a adresat mai multe replici ironice președintelui de ședință, liberalul Sorin Purcărea: „Așa sunt eu, mai efervescent... Ce, vrei să fiu tăntălău ca dumneata?!”, anunță Mediafax.

„Nu știu cât înțelegeți dumneavoastră, ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Vă rog să nu mai interveniți în discuțiile dintre mine și primar. Reprezint un grup politic, am capacitatea de a mă lămuri înainte de a vota... Nu intervii dumneata... ca să ce? Eu am o hotărâre de consiliu pe care am adoptat-o și în interiorul bugetului dvs. modificați de la 500 la 250 de lei. Ia uimește-mă dumneata cu vreo logică. Lasă-l pe primar, că nu știe, că dumneata ești deștept”, spune în ședința CGMB Aurelian Bădulescu (PSD).

La remarca președintelui de ședință, Silviu Purcărea (PNL), că scopul său nu este să-i lămurească pe cei prezenți, ironiile lui Bădulescu au continuat.

„Nu mai face pe deșteptul cu păr alb. (...) Nu-mi mai zice mie că m-am liniștit sau nu. Dacă-ți iau asta din repertoar altceva mai știi? Răspunde-mi punctual. Așa sunt eu, mai efervescent... Ce, vrei să fiu tăntălău ca dumneata?!”, a adăugat Bădulescu.

Silviu Purcărea a cerut staff-ului tehnic să îi taie microfonul social-democratului.

Disputa a pornit de la faptul că primarul general, Nicușor Dan, a anunțat înjumătățirea indemnizației pentru persoanele adulte cu handicap.

„Hotărârea de Consiliu General care stabilește care e cuantumul indemnizației pentru persoanele adulte cu handicap este în vigoare. Noi astăzi votăm bugetul. Dacă la un moment dat vor fi bani la buget și se va reveni axupra aocării financiare o să avem și hotărârea o să avem și alocarea financiară”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că în proiectul de buget indemnizația pntru persoanele adulte cu handicap este de 250 de lei, față de 500 de lei, cât este în hotărârea aprobată de CGMB.

Discuțiile au loc în timpul ședinței în care trebuie să fie aprobat proiectul de buet al Capitalei.

„Este un demers început încă din luna ianuarie, demers dificil pentru că am plecat cu o situație financiară extrem, extrem de dificilă. Pentru că Primăria Capitalei nu a fost pusă pe niște baze economice ani de zile. A fost un întreg efort pentru care vreau să mulțumesc colegilor din majoritate, pentru a ajunge la un buget rezonabil azi. Este un buget al curățeniei, din care scoatem cheltuielile inutile, un buget al responsabilității, pentru că vrem să recâștigăm încrederea partenerilor noștri. Nu poți face mari lucrări de investiții când tu nu plătești oameni care ți-au făcut lucrări încă din primăvara anului 2019. Deci este un mesaj de seriozitate către întreg mediul de afaceri și financiar: Primăria Capitalei se va ține de cuvânt din acest moment, va plăti tot ce a consumat și va plăti în termen”, a spus, la începutul ședinței, primarul general.

El a precizat că vor fi alocate fonduri pentru investiții în termoficare și în infrastructură.

„Terminăm Prelungirea Ghencea, pasajul Doamna Ghica, parcarea de la Pantelimon, facem semaforizare inteligentă în ritm alert – și deschidem acele restanțe care au rămas pe mediu: Registrul spațiilor verzi și un nou Plan de calitate a aerului, pentru a putea să adresăm frontal problemele de mediu pe care le avem. Pe scurt, este un buget al curățeniei care deschide calea acelor investiții serioase care să rezolve problemele importante ale vieții bucureștenilor”, conchide Nicușor Dan.