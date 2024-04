Video | Creatoarea care i-a făcut rochiile lui Carmen Iohannis face dezvăluiri: Detalii mai puţin ştiute despre soţia preşedintelui României

Eli Laslean, una dintre creatoarele care i-au făcut ținute în ultimii 10 ani lui Carmen Iohannis, a vorbit despre cum îşi alege soția Preşedintelui României, Klaus Iohannis, ținutele oficiale.

În cei 10 ani, creatoarea de modă Eli Laslean a precizat că a conceput pentru Carmen Iohannis peste 50 de ținute, multe dintre ele fiind purtate la aparițiile oficiale alături de preşedintele României, Klaus Iohannis.

Creatoare de modă o descrie pe Carmen Iohannis ca fiind un om vesel

Creatoare de modă o descrie pe Carmen Iohannis ca fiind un om vesel cu un vibe bun şi a oferit detalii despre ținutele care au fost apreciate la nivel înalt.

"Rochia perfectă pentru mine este totuși rochia care se așează pe persoană pe care o cunosc. Este o persoană (n.r Carmen Iohannis) foarte veselă și cu un vibe foarte bun și este o bucurie și o plăcere să-i creez ținutele. Este rezervată pentru că fiecare dată a apărut în public doar la brațul președintelui", a spus Eli Laslean, una dintre creatoarele care i-au făcut ținute lui Carmen Iohannis.

Întrebată ce se întâmplă garderoba purtată de soţia lui Klaus Iohannis, creatoarea de modă a spus:

"Unele care îi plac le păstrează. Cele care doar le poartă o dată sunt la noi, ni le returnează. Eu le-am păstrat și chiar mi-aș dori să fac o expoziție pentru că ar fi o chestie foarte interesantă", a spus Eli Laslean la Antena 3 CNN.

"Trebuie să cunoaștem limbajul vestimentației"

Referitor la cum se aleg ținutele pentru vizitele oficiale, creatoarea de modă a pus accent pe buna cunoaștere a limbajului vestimentar. În acest context, ea a prezentat un exemplu de rochie care a fost apreciată chiar şi de Papa Francisc.

"Am un album care mi-e foarte drag, realizat cu ocazia vizitei Sanctității Sale Papa Francis. Și cu ocazia aceasta i-am realizat patru ținute. Aceasta este după mine, una dintre cele mai frumoase rochii care i le-am făcută. Și-a dorit foarte mult o rochie senină ca cerul sau albastră ca cerul senin, ca să mă exprim mai clar. Și într-adevăr a fost foarte apreciată. Haina transmite un mesaj despre noi și atunci depinde ceea ce vrem noi să transmitem și trebuie să cunoaștem limbajul vestimentației.

Iar în biserică am optat pentru această culoare cardinal, care este foarte potrivită. (...) Știu că Papa i-a transmis felicitări și a clasat-o pe prima noastră doamnă cea mai bine îmbrăcată dintre doamnele țărilor care l-au vizitat și a transmis felicitări designerilor.

"Carmen Iohannis știe exact ce-i stă bine și ce-i face plăcere"

"Nu aș putea să spun că este ascultător. Îmi cere părerea de fiecare dată. Însă are propria personalitate și ca și orice femeie, știe exact ce-i stă bine și ce-i face plăcere. La vizita președintelui Macron, toate criticile astea cu scurtimea și așa, păi doamna noastră are fusta mai lungă decât a președintelui Macron. N-am auzit ca ca soția președintelui să fie criticată.

Noi, ăștia, românii, ne dăm cu părerea și criticăm orice. Nu cred că asta era problema. S-a întâmplat. Nu am dat importanță", a mai spus Eli Laslean.

Eli Laslean, despre prima vizită a soţiei lui Emmanuel Macron: "Există un protocol"

"Deci numai că îmi amintesc că mă apucă emoțiile. Aveam o altă ținută realizată din acest brocar deosebit. Și doamna Macron știu că l-a admirat și a spus da, este stilul Melaniei Trump. Îi pregătisem trei ținute doamnei Iohannis pentru vizita președintelui Macron în România și în timpul zilei am primit un telefon din anturajul dânsei şi mi-au spus că vine doamna Macron în 10 minute la atelierul meu.

Am început să vorbesc în franceză și am spus doamnei Macron că eu visam să mă fac profesoară de franceză, dar că am studiat științe economice și fac modă. A fost doar o vizionare și o vizită de curtuazie.

Și doamna Iohannis, când a fost în Spania, a fost invitată să vizioneze sau să viziteze casa de modă care o îmbracă pe regina Letiția. Deci este un protocol care se obișnuiește aici", a mai spus creatoarea de modă Eli Laslean.