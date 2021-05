VIDEO Dan Barna CONFIRMĂ că este pe mâna DNA: Fapta care mi se impută este că 3 formulare au fost completate ulterior

Dan Barna reproșează DLAF, după ce instituția a sesizat DNA în cazul său pentru fapte de corupție cu fonduri europene, că nu i-a pus la dispoziție, imediat ce a cerut, documentele trimise la procurorii anticorupție. Vicepremierul confirmă că sunt nereguli în faptele sale, dar le minimizează și le numește ”confuzii grave”.

”Am primit, de la DLAF, cumva ironic, că voi primi răspunsul în termenul prevăzut de lege. Apoi, am primit din spațiul media câteva fragmente din nota de control care se referă la mine. Din nota de control care a ajuns la mine mi se reproșează, de către consilierii DLAF, că am completat 3 formulare în plus, astfel că 3 persoane au avut un loc de muncă. Confuzia gravă care există în material este că se încearcă asimilarea de recrutarea cu completarea formală a formularului că aceștia se înscriu în proiect. O activitate de recrutare presupune mai multe elemente. Ca să sintetizez, fapta care mi se impută este că 3 formulare au fost completate în același timp sau ulterior și că, întradevăr, nu au fost completate față în față, cerință care urma să fie eliminată. Astea sunte”, a explicat Dan Barna.