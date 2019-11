VIDEO Descoperire ULUITOARE după 30 de ani: Un exemplar de cerb pitic vietnamez, considerat dispărut, a fost fotografiat

Un exemplar de șevrotin vietnamez a fost fotografiat după 30 de ani în care specia a fost considerată dispărută, notează agenția DPA, potrivit MEDIAFAX.

Șevrotinul vietmanez, cunoscut și cu numele de cerbul pitic, din specia tragulus versicolor, era considerat o specie dispărută. Specialiștii nu au mai confirmat identificarea unui exempar din anii '80 ai secolului XX.

Animalul cu blană roșcată care are un cap ca de șoarece dar copite de rumegător, nu se găsea decât în Vietnam.

"Nu știam la ce să ne așteptăm. Am fost surprinși și entuziasmați atunci când am verificat camerele amplasate în sălbăticie și am descoperit această imagine a unui șevrotin cu piept argintiu”, a arătat An Nguyen, din partea Global Wildlife Conservation.

Descoperirile au fost prezentate în revista Nature Ecology and Evolution, primele paragrafe ale articolului făcând apel să se ia noi măsuri pentru protejarea speciei.

"Prezentăm dovezi că șevrotinul cu piept argintiu încă mai există și prima fotografie a unui animal din această specie surprinsă în sălbăticie, și cerem măsuri urgente de protejare pentru a-i asigura supraviețuirea”, arată raportul.

Exhipa lui An Nguyen a surprins imaginea după ce a plasat trei camere-capcană care au făcut poze timp de cinci luni într-o pădure nu foarte departe de orașul de pe coasta vietnameză, Nha Trang.