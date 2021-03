VIDEO Diana Șoșoacă a făcut SPECTACOL în Senat: 'Mă uit la domnul ministru Voiculescu și sunt uimită. Este pentru prima oară când îl văd și nu fuge de mine'

Senatoarea Diana Șoșoacă și-a respectat ”statutul” și a făcut senzație, de la tribuna Senatului, la dezbaterea moțiunii simple care îl vizează pe Claudiu Năsui, ministrul Economiei, la inițiativa parlamentară a senatorilor PSD.

Vlad Voiculescu a fost alături de miniștrii USR-PLUS ca să îl susțină pe Năsui, dar a fost luat peste picior de Șoșoacă. Senatoarea a făcut aluzie la episodul din curtea Institutului ”Matei Balș”, când ministrul Sănătății a luat-o la fugă atunci când a fost întrebat de senatoare despre incendiul care a curmat viețile a peste 20 de români.

”Că tot vorbeam de huiduieli, au început și în Senat! Mă uit la domnul ministru Voiculescu și sunt uimită. Este pentru prima oară când îl văd și nu fuge de mine. Probabil că acum se sprijină unul pe altul.”, a spus Diana Șoșoacă.

Senatoarea a vorbit și despre ce s-a întâmplat în Senat, unde Năsui a anunțat că a depus un proiect de lege care înfiinţează un Registru al lucrătorilor cu Securitatea şi obligă CNSAS să arate legăturile de rudenie până la gradul trei cu aceştia.

”Ce am învățat eu aici, astăzi, la această moțiune? Să am grijă cu cine vorbesc că e posibil ca oricine de aici să fie securist, fiu de securist sau nepot de securist. Să am grijă pentru că, de fapt,toți cei de aici sunt vinovați pentru cei 31 de ani în care Ministerul Economiei a fost disfuncțional.

În ceea ce îl privește pe domnul Năsui, pot să spun că dânsul nu prea știe cum e cu legalitatea ministerului pe care în conduce. Când eu și domnul europarlamentar Terheș ne-am dus să vorbim despre mineri, dânsul nici măcar nu a catadicsit să ne răspundă, să ne dea un telefon, din bun simț. Nu de alta, dar Guvernul este numit, iar Parlamentul este ales de popor și este reprezentantul poporului, iar noi veneam de acolo, de la mineri, cu niște solicitări. Din punct de vedere legal, tot Ministerul Economiei trebuia să vorbească cu minerii.

Am mai pierdut încă o zi în loc să rezolvăm problemele esențiale ale României pentru că această moțiune nu va trece. Nu va trece pentru că avem, aici, o putere dictatorială. Ăsta este adevărul!”, a spus Șoșoacă.