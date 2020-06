VIDEO Fiul lui Brigitte Pastramă rupe tăcerea, după ce mama sa l-a dat pe mâna poliției pentru că a bătut-o și i-a furat mașina: Am tras dintr-o țigară amuzantă

Brigitte Sfăt pare să nu aibă parte de pic de noroc în viața personală. După o căsnicie zbuciumată cu Ilie Năstase, starleta s-a căsătorit cu Florin Pastramă, iar acum și-a reclamat propriul fiul la poliție, acuzându-l că a bătut-o și i-a furat mașina.

Fiul lui Brigitte Sfăt neagă toate acuzaţiile mamei sale, care l-a şi reclamat la Poliţie. Luni, fiul acesteia a mers să dea declaraţii la sediul Poliţiei Voluntari.

”Am avut diferite incompatibilățile parentale. Eu am o pasiune și asta o să fac. O să mă fac artist și ei nu îi place chestia asta. Nu m-a ambiționat. Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine.

De mașină se tot plânge că s-a urcat un gândăcel și a învârtit acolo de covrig. Mi-au luat amprentele. Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii.

Nu există așa ceva, să consum substanțe interzise.

Am încercat și eu, în curtea școlii, în spatele școlii în clasa a VIII-a, mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, mi-a plăcut, dar mi s-a acrit de ea pentru că te face, efectiv, o canapea, nu mai ești în stare să scoți cuvinte pe gură, nu mai ești în stare să stai drept, să te miști, să fii pe două picioare.

Nu am furat mașina. Nu aș ridica mâna la ea niciodată.

L-a pus pe săracul ăla de Florin, pe care l-a făcut și pe el de balamuc, să mă pună la pământ, dar eu o țineam în brațe, plângeam. Eu îi mai spuneam câte una urâtă, ea mai venea îmi mai dădea una, poc. Eu... nu-mi tăcea gura, mai spuneam una, poc, mai dădea încă una. Eu îi spuneam cu gura, ca să îi intre pe ureche, că semnele de pe față o să mi se ducă, vă dați seama.”, a spus fiul starletei.