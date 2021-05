VIDEO Florin Cîțu dezvăluie cum a reacționat Ludovic Orban când i-a spus că vrea să fie președintele PNL

Premierul Florin Cîțu a declarat, duminică, după anunțul candidaturii la șefia PNL că înainte de a lua decizia a discutat cu președintele în funcție, Ludovic Orban: „Am făcut și fac parte din echipa domnului președinte”, a spus Cîțu.

Întrebat, după anunțul privind candidatura la șefia PNL, dacă a discutat cu Ludovic Orban, Florin Cîțu a spus că a discutat înainte de a lua decizia.

„Am avut o discuție înainte de decizie cu Ludovic Orban. O să fie o competiție în PN în care PNL o să iasă mai puternic la final”, a spus premierul.

Întrebat ce va face cel care va pierde competiția, dacă pierzătorul va trebui să facă un pas în spate și din funcția publică, Florin Cîțu s-a arătat convins că va câștiga, iar competiția internă și funcția publică nu au de-a face.

„Eu am spus că voi câștiga. Competiția abia începe, dar sigur Ludovic Orban (în cazul în care pierde competiția - n.r.) are o experiență importantă în PNL, ca politician, premier, o experiență pe care o putem folosi împreună pentru PNL. Este o competiție internă în PNL. Îi asigur pe membri PNL că vor fi mândri că sunt membri PNL. (..) Polii de putere vor exista întotdeauna. Președintele Camerei Deputaților este o funcție în Parlamentul României, este un for legislativ, premierul este premier. Nu are nicio legătură, aici este o competiție pentru PNL”, a spus premierul

Florin Cîțu este premier în funcție, iar Ludovic Orban este președintele Camerei Deputaților.