VIDEO Florin Cîțu: 'Fac acest anunț important pentru România și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția PNL'

Florin Cîțu, ajuns premier din a doua încercare, a anunțat, duminică, înaintea Consiliului Naţional al PNL în care se vor aproba calendarul alegerilor interne şi detaliile Congresului, că intră în cursa cu Ludovic Orban pentru șefia PNL.

”Mulțumesc că sunteți astăzi aici, alături de mine, când fac acest anunț important pentru partid, pentru România și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția PNL. Le mulțumesc liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine din primul moment în care m-am înscris în partid și care și astăzi mă susțin și fac parte din echipa mea.

Citește și: În timp ce Florin Cîțu a fost înconjurat de liderii PNL, Ludovic Orban a fost lăsat singur în fața presei: Discurs de om înfrânt al liderului liberal

Sunt liberal convins, un om care a trăit toată viața după principiile liberale. Le-am aplicat, le-am respectat, oriunde am muncit în lumea asta. Știți foarte bine, de fiecare dată spun că doar liberalismul salvează România. Colegi liberali, dragi români, deja mă cunoaşteţi, nu sunt adeptul discursurilor foarte lungi, aşa că o să vă spun direct ce vreau şi de ce o să candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în acelaşi timp să ducă mai departe tradiţiile şi principiile liberale. Nu cred că acum trebuie să vorbesc despre mine, despre ceea ce voi face, bilanţul mandatului meu de ministru de Finanţe şi acum, cel de premier, demonstrează mai mult decât aş putea să vă spun eu. Promisiuni auziţi zilnic de la toţi politicienii. Eu v-am obişnuit cu mai puţine vorbe şi mai multe fapte.

Dragi colegi liberali, mesajul meu este clar şi simplu. Mă voi asigura că PNL va fi cel puţin 8 ani la guvernare. Vom transforma România într-o ţară liberală de care să se bucure toţi românii. Ce înseamnă o Românie liberală? V-am spus şi sunt două lucruri importante mine. Proprietatea privată este sfântă, iar antreprenorul este un erou într-o Românie liberală.

Citește și: VIDEO Cum l-a umilit Florin Cîțu pe Ludovic Orban la anunțul că vrea să îi ia locul

În scurt timp o să prezint şi moţiunea şi echipa alături de care am pornit pe acest drum. O parte din echipă este alături de mine. Vă spun că voi câştiga. Nu există altă variantă şi vă invit şi pe voi, colegi liberali, să faceţi parte din echipa câştigătoare. Împreună câştigăm toate cele patru rânduri de alegeri din 2024, împreună facem România liberală. Hai, Partidul Naţional Liberal!

Am avut o discuție înainte cu Ludovic Orban. El are o experiență pe care o putem folosi în PNL.

Eu fac parte din echipa domnului președinte (n.r. Klaus Iohannis), dar acum e o competiție pentru viitorul PNL.”, a spus Florin Cîțu.

Premierul a spus că se va asigura, ca președinte al PNL, că partidul va fi cel puțin 8 ani la guvernare.

„Vom transforma România într-o țară liberală de care să se bucure toți românii. Ce înseamnă o Românie liberală? V-am spus și sunt două lucruri importante mine. Proprietatea privată este sfântă, iar antreprenorul este un erou într-o Românie liberală”, a mai precizat Florin Cîțu.