VIDEO - Florin Cîțu îl acuză de populism pe Marcel Ciolacu: 'Să fie foarte clar, ăsta e mesajul PNL'

Liderul PNL Florin Cîțu, a acuzat joi, la Antena 3, ideile „populiste” de combatere a crizei facturilor la energie, după ce social-democrații au avansat prin vocea liderului Marcel Ciolacu mai multe propuneri respinse de liberali.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat recent: „Putem reduce TVA-ul nu doar la energie, ci și la gaze naturale - și nu la 1 aprilie, ci din 1 februarie. Așa face Polonia, din 1 februarie: TVA ZERO la gaze, îngrășaminte și mâncare, plus taxe reduse la carburanți. Acesta este modul corect de reacție a statului, pe care îl voi propune ca model de urmat la prima ședință a liderilor coaliției!”

Cîțu a spus despre criza preturilor la energie că „s-a transferat si in alte preturi si s-a transformat intr-o crestere a preturilor in general”. „E o criza care a pornit din exterior, nu tine de economia Romaniei. In toata lumea nimeni nu a fost ocolit de criza, chiar si tarile care produc energie”, a indicat acesta.

Liderul PNL a mentionat ca masurile pe care le ia Guvernul in aceasta criza trebuie sa le dea incredere romanilor „ca nu vor fi inselati, ca nu vor fi lasati singuri”. „Dar trebuie sa fim atenti si la mesaj, ca nu putem plati toate facturile pentru toata lumea, asta inseamna doar sa luam de la unii sa dam la altii si nu ajungem nicaieri. Trebuie sa vedem care este consumatorul vulnerabil. Dar daca avem mesaje populiste si venim cu tot felul de idei pe piata, e complicat sa venim cu o soltuie care sa rezolve. Avem nevoie de pragmatism si de mai putina discutie pe Facebook. As prioritiza, as merge intai catre romanii si companiile vulnerabile si apoi as extinde masurile. Dar sa fie foarte clar, asta e mesajul PNL, nu putem vorbi de masuri care discrimineaza, sau sa platim facturile tuturor din economie, sau eliminare de taxe. Eu sunt pragmatic. Nu putem stinge acum un foc si pe urma sa cream alte probleme in economie”, a afirmat Cîțu.