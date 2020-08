VIDEO Florin Cîţu se plânge că trebuie să le dea copiilor, pentru creștere alocațiilor, aproape 600 milioane lei: 'Efortul pentru pensii e de 4 miliarde lei'

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat, la finalul şedinţei de Guvern, că efortul financiar pentru creşterea alocaţiilor cu 20% este 600 de milioane de lei, iar pentru creşterea cu 14% a pensiilor este de 4 miliarde lei.

”Aşa cum am spus şi la majorarea alocaţiile, vom dubla alocaţiile, vom respecta şi legislaţia în vigoare pentru pensii. În acest moment am reuşit, într-o perioadă de criză economică, să creştem pensiile cu cea mai mare sumă. PSD nu a reuşit să facă acest lucru, deşi a beneficiat de o conjunctură economică favorabilă, în contextul economic global, din contră a tăiat de fiecare dată banii de la sănătate, educaţie, infrastructură, investiţii. Noi am alocat sume suplimentare în perioada de criză exact în aceste domenii”, a declarat Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor a mai arătat că ”efortul pentru majorarea alocaţiior este în jur de 600 milioane lei, efortul pentru majorarea pensiilor este aproape 4 miliarde de lei în plus la bugetul pensiilor”.

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că Guvernul va creşte pensiile cu 14%, precizând că este o creştere ”extrem de mare” pe care Guvernul se angajează să o poată finanţa atât anul viitor, cât şi în anii următori. El a precizat că alte decizii de creştere a pensiilor vor fi luate pe baza unor analize economice.

Înaintea şedinţei de Guvern, ministrul de Finanţe a prezentat principalele elemente din rectificarea bugetară şi a precizat că, la capitolul cheltuieli, este inclusă creşterea etapizată a alocaţiilor cu 20%.