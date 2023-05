VIDEO Fosta șefă de la Finanțe anunță dezastrul: 'Ne apropiem de scenariul că nu vom exploata niciodată acele resurse din Marea Neagră'

Războiul dintre Rusia și Ucraina, pe de-o parte, dar și problemele politice din România au făcut ca țara noastră nu poată să exploateze, până acum, resursele de gaze din Marea Neagră, în condițiile în care Turcia a început extracția la un zăcământ descoperit acum trei ani. Anca Dragu, fost ministru al finanțelor, a declarat că există un risc real ca România să nu extragă niciodată vreun metru cub de gaze din perimetrul Mării Negre.

”Un semnal de alarmă ar fi în sensul accelerării producției de gaze din Marea Neagră pentru că, în contextul actual, parcă ne apropiem de scenariul pe care nu am vrea să îl vedem că nu vom exploata niciodată acele resurse din Marea Neagră, despre care vorbim de mulți ani.”, a adăugat Anca Dragu, senatoare USR.

Fostă șefă a Senatului, adică al doilea om în stat, Dragu a vorbit și despre moda promovată de Bruxelles și care afectează într-un sens major România: nefinanțarea proiectelor pe gaze, în condițiile în care accesul locuitorilor României la gaze de uz casnic este limitat, sub o treime din populație fiind conectată la reţeaua de gaze.

”Avem două zone clar definite, nuclear ca fiind verde, iar gazul ca fiind element de tranziție, dar nu avem niște pachete clare de sprijinire de sprijinire la nivelul sectorului financiar-bancar a finanțărilor pentru înverzire. În momentul în care te duci la bancă și ai un proiect foarte verde, dar scump, și ai unul mai puțin verde, dar ieftin, cum convingi banca să îți finanțeze proiectul cu rezultate financiare mai slabe, dar mai la modă, în detrimentul celui cu rezultate financiare mai bune, dar nu atât de la modă. Aici ne lipsește! Această mică verigă ne lipsește din tot procesul actual de înverzire, și nu mă refer doar la energie, ci la toate domeniile care trebuie să treacă la energie verde. Pe partea de finanțare văd, încă, o mare provocare. Eu simt că ceva ne lipsește atunci când vine vorba despre finanțarea proiectelor verzi.

(...) Din păcate, am văzut, în ultimele documente, că niciun euro nu se mai duce pentru finanțarea unor proiecte pe gaze. Asta, pentru noi, pentru România, țară producătoare, țară cu resurse, trebuie să ne pună puțin pe gânduri și trebuie să ne gândim către o strategie, să găsim resursele naționale, interne, resurse diferite de cele europene pentru aceste proiecte.”, a spus Anca Dragu, la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”, organizat de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică.