VIDEO Fostul şef al curţii regale iordaniene și un membru al familiei regale, condamnaţi la 15 ani de închisoare pentru complot

Justiţia iordaniaă i-a condamnat luni pe un fost confident al regelui, Bassem Awadallah, şi pe Sherif Hassan bin Zaid, un membru al familiei regale, de un rang mai modest, la 15 ani de închisoare cu privire la faptul că au încercat să-l răstoarne de la putere pe regele Abdallah al II-lea în favoarea fratelui său vitreg Hamza, relatează Reuters.

Justiţia a anunţat că deţine probe care arată că aceste acuzaţii sunt fondate şi că cei doi au încercat să submineze monarhia susţinându-l pe fostul prinţ moştenitor Hamza, decăzut din drepturi, potrivit news.ro.

Aceste acuzaţii, care au zguduit Iordania, au scos la iveală disensiuni în cadrul familiei haşemite aflate la putere, un simbol al stabilităţii într-o regiune volatilă în ultimii ani.

Bassem Awadallah, un fost ministru al Finanţelor care a angajat reforme economice liberale în Iordania, a pledat nevinovat cu privire la acuzaţii formulate împotriva sa - agitaţie vizând să submineze sistemul politic, fapte reprezentând o ameninţare la adresa securităţii publice şi răzvrătire.

Justiţia a respins o solicitare a apărării, care cerea audierea a peste 20 de martori - inclusiv prinţul Hamza, care nu a fost pedepsit după ce i-a jurat credinţă, în aprilie, regelui Abdallah.

Principalul protagonist în acest dosar, prinţul Hamza, nu a fost judecat în acest proces împotriva lui Bassem Awadallah, fostul şef al biroului regal, şi a lui Sherif Hassan bin Zaid.

Acuzaţi de faptul că au luat parte la complot, că au ”acţionat împotriva siguranţei şi securităţii societăţii iordaniene” şi că ”au incitat la răzvrătire”, cei doi au pledat nevinovat.

Ei riscau 20 de ani de închisoare la Curtea Siguranţei Statului, un tribunal militar ai cărui magistraţi sunt în parte civili.

Potrivit rechizitoriului de 13 pagini, prinţul Hamza, în vârstă de 41 de ani, ”era hotărât să-şiîndeplinească ambiţia personală de a guverna, printr-o încălcare a cutumelor şi Constituţiei haşemite”.

Potrivit rechizitoriului, prinţul Hamza ar fi încercat să obţină susţinerea Arabiei Saudite.

Bassem Awadallah şi Sherif Hassan bin Zaid au legături strânse cu regatul saudit. Primul deţine cetăţenia saudită, iar celălalt a fost emisarul special al regelui iordanian în Arabia Saudită.

Arabia Saudită, o putere regională vecină, a negat ferm orice implicare în această criză fără precedent şi şi-a exprimat susţinerea ”totală” faţă de regele Abdallah.

Hamza - numit prinţ moştenitor în 1999, însă demis din funcţie în 2004 de către regele Abdallah, care l-a numit pe fiul său în locul acestuia - a acuzat autorităţile din ţara sa de ”corupţie” şi ”incompetenţă” într-o înregistrare video publicată de BBC la 3 aprilie.

El declara atunci că a fost plasat în arest la domiciliu din cauza unei presupuse participări la un ”complot” şi nega această acuzaţie.

Guvernul anunţa a doua zi arestarea a 18 persoane implicate în această tentativă vizând ”să zguduie securitatea şi stabilitatea Iordaniei”.

Şaisprezece dintre aceste persoane au fost eliberate între timp.

Prinţul Hamza urmează să nu fie judecat, după ce cazul său a fost soluţionat în cadrul familiei regale. El i-a jurat credinţă regelui şi i-a promis să-i ”rămână loial”.

Procesul celor doi acuzaţi a avut loc cu uşile închise la Amman.

Tribunalul a respins drept ”neproductivă” o cerere a avocaţilor apărării de a convoca trei prinţi, pe premierul Bisher al-Khasawneh şi pe ministrul de Externe Ayman Safadi ca martori.

La începutul procedurilor, avocatul lui Bassem Awadallah, Mohamed Afif, afirma că cei doi acuzaţi ”insistă ca prinţul Hamza să depună mărturie în acest dosar”.

”Decizia finală revine tribunalului, dar dacă refuză să-i convoace, trebuie să justifice acest lucru”, declara AFP, în iulie, avocatul.

Avocatul lui Sherif Hassan bin Zaid, Alaa Al-Khasawneh, anunţa că apărarea a cerut Curţii ”să-i declare pe cei doi nevinovaţi”.

Bassem Awadallah, un fost ministru al Finanţelor şi Planificării, era foarte apropiat regelui iordanian.

Înainte de a deveni şeful curţii regale, în 2007, el a fost şeful de caninet al regelui, în 2006.

El a demisionat din postul de şef al Curţii regale în 2008, după ce a fost criticat în mod violent din cauza unui presupus amestec în probleme politice şi economice conroversate.

