VIDEO Gabriela Firea, despre jignirile pe care i le-a adus Marian Oprișan: 'Am adus aminte colegilor mei că am stabilim niște principii'

Gabriela Firea a declarat, marți noapte, că social-democrații au votat în Comitetul Executiv în unanimitate pentru numirea lui Marcel Ciolacu în funcția de președinte interimar al PSD, fiind o singură abținere, cea a liderului filialei din Vaslui, Dumitru Buzatu.

„Având în vedere că a fost un vot în unanimitate nu poate fi comentată. O singură abținere a fost. Cum să fie lovitură de partid, cu vot în unanimitate, o singură excepție, abținerea domnului Buzatu. Dacă era un scor strâns, da probabil că se putea considera”, a spus Gabriela Firea, întrebată dacă a fost o lovitură de partid preluarea interimatului de către Ciolacu.

Întrebată despre discuțiile aprinse din CEx între ea și Marian Oprișan, care a numit-o ”manevristo-securistă”, Firea a răspuns:

„A fost o discuție, nu are rost să mai intrăm în detalii. A fost o discuție legată de faptul că eu am reiterat și am adus aminte colegilor mei că am stabilim niște principii, că nu ne mai vedem în afara CEx-ului și am explicat că de aceea eu nu am fost ieri la acea întâlnire, la CEX-ul paralel, iar dumnealui a spus că se simte jignit”, a precizat Firea.

