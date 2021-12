VIDEO - Gigi Becali: I-am zis lui Rafila că valul 5 o să fie o problemă fără antivirale. A zis 'Tra-la-la'

Gigi Becali știe când se va încheia pandemia și a pus și un pariu cu Alexandru Rafila, a povestit afaceristul, vineri, la Antena 3.

Ce vă doriți pentru români și pentru țară în noul an?

Eu imi doresc ca in tara noastra sa arate Dumnezeu puterea slavei Lui si noi sa nu mai avem pandemie. Sa fie ca o tara a minunilor. Aici este paradisul sanatatii si n-are putere virusul - asta e ce-mi doresc. Dar vreau chiar ca o minume, sa vada toata lumea diferenta, minunea.

Păi nu ați văzut că a anunțat ministrul Rafila că vor fi 25.000 de cazuri pe zi?

- Stati sa vedem. Eu am zis ca NU. Ei zic ca DA. Eu zic cum zic sfintii parinti in Vinerea Paștelui - va rastigni Hristos o data cu Pastele și virusul ăsta! Dupa Paste, hai, la revedere COVID! si s-a terminat. Asa sa fie! A fost o vedenie a unei maici sfinte in Grecia.

Cum vi se pare că se mișcă guvernul acesta?

- Acuma, ca și oameni daca îi iei, sunt de 100 de ori mai specialisti, mai profesioniști în toate ministerele. Si chiar si primul ministru. Nu poti sa-l compari pe Cîțu cu Ciucă. Și nici pe Rafila cu cine era înainte.

Ați mai vorbit cu dl. Rafila de când e ministru?

O singură dată. I-am spus - domnule, daca nu aveti antivirale si tot spuneti vaccin, vaccin, dar tot vorbiti de valul 5, o sa fie o problema. I-am spus, dupa opinia mea si experienta pe care o am, Ivermectina este un medicament miraculos. Si toate tarile care o folosesc nu mai au probleme cu pandemia. I-am spus ca daca are nevoie, eu am deja cumparate utilajele, masinariile de fabricat medicamente si la orice ora cand apeleaza la mine pot sa fabric 10.000 de pastile pe ora. Și Ivermectina si Arbidol. A zis 'Tra-la-la'. Nu l-am mai deranjat. Eu i-am zis ca daca n-are omul antivirale in farmacii, e o problema. A zis el, dom'le sa nu mai folosim antibiotice... Da, sa folosim antivirale, dar sa fie in farmacie.

Dacă ar fi mai credincioși politicienii ar merge mai bine țării ăsteia?

Numai rugaciunile parintilor nostri tine Romania. Nu vedeti ca toata lumea e rosie si noi suntem verzi? Tineti cont: noi suntem verzi si fara medicamente, ca n-avem. Suntem singura tara care nu are. Si bulgarii au, și ungurii... toți au. Sa ne pazeasca Dumnezeu pe noi, sa arate la lume ca poporul roman binecredincios nu va avea pandemia asta. Se va opri la noi. Și valul 5 n-o sa fie la noi. Asa cum zic eu, nu cum zic ei.