VIDEO - Hamas publică un videoclip propagandistic cu trei femei aflate în captivitate: cele trei îl ceartă pe premierul israelien Benjamin Netaniahu

Femeile îi cer premierului israelian să le asigure elibrarea, dar îl și acuză că nu a împiedicat atacul Hamas din 7 octombrie.

Identitatea celor trei femei, a căror declarație a fost aproape sigur dictată de Hamas, nu este clară.

Autoritățile iraniene au confirmat luni că au primit asigurări din partea grupării Hamas că sunt pregătite să elibereze prizonierii care nu au cetățenie israeliană, a informat agenția EFE, relatează Interfax.

Hamas has just released new video footage, in which three israeli hostages in Al-Qassam detention have given a message to Prime Minister Benjamín Netanyahu.

