VIDEO În mesajul de îndemn la vot, cu 4 zile înainte de alegeri, Klaus Iohannis a demonizat PSD

Președintele Klaus Iohannis a criticat PSD, miercuri, la Palatul Cotroceni, în mesajul de îndemn la vot pentru alegerile locale de duminică.

„Ma bucur sa constat ca in ciuda conditiilor mai dificile, campania electorala a fost activa. Am remarcat proiecte electorale bune si salut efortul candidatilor. Am vazut si cum unii competitori recurg la obisnuitele lor tactici retrograde. Sunt politicieni care inca mai cred ca oamenii pot fi mintiti in timp ce bugetele locale sunt risipite si comunitatile stagneaza in subdezoltare. Aceiasi politicieni se folosesc, inca, de majoritatea din Parlament pentru a promova tot felul de legi electoraliste si populiste stiind foarte bine ca sunt inaplicabile in aceasta criza majora in care bugetul de stat e pus deja sub mare presiune. Iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza prelungita si sa oblige generatii intregi sa plateasca. Acest mod cinic de a face politica e de domeniul trecutului. Romania trebuie sa progreseze, iar votul trebuie sa impuna o directie noua, progresiva. Avem multe modele de administratii locale de succes, dupa cum exemple in care administratiile locale au esuat lamentabil. Va incurajez dragi romani mergeti la vot in numar cat mai mare si alegeti-i pe cai care pot face ceva pentru dezvoltarea orasului”, a declarat Klaus Iohannis.