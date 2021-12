VIDEO Incidente VIOLENTE în tribune, în Franța - Meciul Paris FC - Olympique Lyon din Cupa Franţei, întrerupt defintiv

Meciul Paris FC - Olympique Lyon din Cupa Franţei a fost întrerupt definitiv la pauză din cauza incidentelor violente din tribune, anunță news.ro.

La trei săptămâni de la oprirea meciului dintre OL şi Olympique Marseille din Ligue 1, după ce Dimitri Payet a fost lovit de o sticlă aruncată din tribună, o nouă întâlnire a formaţiei din Lyon a trebuit să fie abandobată, cea de vineri, de pe Stadionul Charlety. Incidentele au izbucnit la scurt timp după ce jucătorii din Ligue 1 au egalat, prin Moussa Dembele '44, formaţia din liga a doua, în etapa a IV-a, a 32-imilor de finală ale Cupei Franţei.

Problemele au fost provocate de suporterii echipei din Lyon, care i-au atacat pe fanii gazdelor, provocând mişcări de mulţimi în tribune, invadarea terenului şi intervenţia poliţiei. După pauză, ambele echipe au revenit pe teren, dar arbitrul a decis să amâne lovitura de start a reprizei secunde. După 50 de minute de aşteptare şi după negocieri în culise, crainicul stadionului, însoţit de Pierre Ferracci, preşedintele Paris FC, a apărut în faţa publicului pentru a anunţa că meciul a fost definitiv oprit.

Sancţionată cu retragerea unui punct în campionat, după incidentul de pe Groupama Stadium, OL este din nou în faţa ameninţării unei sancţiuni sportive. Clubul lui Jean-Michel Aulas, el însuşi suspendat cinci jocuri, dar prezent în tribunele Stadionului Charlety, riscă să fie descalificat din competiţie. Comisia de disciplină a Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) va trebui să ia rapid decizia, din moment ce 16-imile de finală sunt programate în 2 şi 3 ianuarie 2022.

Partida dintre Paris FC, o echipă care luptă pentru promovarea în primul eşalon, şi titrata Olympique Lyon a fost "sold out". Cu acest prilej, este foarte probabil să fi fost doborât un record de audienţă pe Charlety (20.000 de locuri). Recordul anterior la un meci al grupării din Ile-de-France, 14.653 de spectatori, datează din 21 mai 2019, în play-off-ul pentru Ligue 1, disputat împotriva echipei Lens (1-1, 4-5 la lovituri de departajare).

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB