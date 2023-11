VIDEO - Ingineri israelieni distrug tuneluri Hamas descoperite în Gaza

Trupe Yahalom, membri ai corpului ingenilor de luptă, alături de forțele de infanterie din brigăzile Nahal și Negev, ajutați de tancuri, au descoperit mai multe intrări în tuneluri în nordul enclavei, a transmis armata israeliană.

„Trupele au descoperit explozibilii și au neutralizat tunelurile”, conform anunțului.

Armata isralieană a publicat și două videoclipuri, unul în care soldații săi descoperă un tunel și altă filmare în care distrug un tunel:

IDF forces of the elite Yahalom combat engineering unit have been working to demolish Hamas tunnels discovered during ground operations in the Gaza Strip. The military publishes videos showing tunnels being found and destroyed. pic.twitter.com/I7i41NW2rZ