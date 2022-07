Video | Jill Biden o ia pe urmele soțului - Gafă într-un discurs în Texas: Cu ce i-a comparat pe hispanici

Prima Doamnă a Statelor Unite Jill Biden şi-a cerut scuze, marţi, după ce a făcut o gafă prin care i-a comparat pe hispanici cu taco, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Prima Doamnă îşi cere scuze. Declaraţiile sale îi exprimau admiraţia şi dragostea sinceră faţă de comunitatea latino”, scrie într-un mesaj postat pe Twitter un purtătore de cuvânt al lui Jill Biden, Michael LaRosa.

Într-un discurs pe care l-a susţinut luni, în Texas, soţia preşedintelui american Joe Biden a lăudat ”diversitatea” populaţiei americane de origine hispanică, ”la fel de diferită ca bodegile din Bronx, la fel de frumoasă ca florile din Miami, la fel de unică ca taco la micul dejun la San Antonio”.

În afară de comparaţia cu taco - lipii mici de făină de porumb, tipice bucătărei mexicane -, care a provocat imediat grimase, Jill Biden a pronunţat greşit cuvântul ”bodegas”.

”Noi nu suntem taco”, a reacţionat Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor Hispanici, cu sediul la Washington.

”Nu ne reduceţi la stereotpuri”, cere ea.

Numeroşi aleşi conservatori au denunţat-o pe Jill Biden, subliniind că presa progresistă s-ar fi dezlănţuit dacă tabăra republicanăar fi făcut o asemenea gafă.

”Nu este de mirare că hispanicii fug de Partidul Democrat!”, declară reprezentantul Andy Biggs din Arizona.

Vizita lui Jill Biden în Texas avea ca scop să curteze electoratul hispanic, care votează în mod tradţional cu democraţii.

Nivelul aprobării lui Joe Biden a scăzut în decurs de un an de la 55% la 26% în rândul alegătorilor de origine hispanică, potrivit unui sondaj recent Quinnipiac.

First lady Jill Biden is taking heat for comments she made about “breakfast tacos” during a visit to San Antonio.



The White House has not yet commented — but the National Association of Hispanic Journalists condemned the remark. pic.twitter.com/FMovk9SR1K