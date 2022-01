VIDEO/ La câteva secunde de moarte - Pilot salvat la limită după ce a aterizat pe calea ferată

Un pilot al unui avion de agrement a aterizat de urgenţă pe o trecere la nivel cu calea ferată, iar apoi a fost scos, rănit, din carlingă de către poliţişti, cu doar câteva secunde înainte ca avionul să fie spulberat de un tren, o scenă ca dintr-un film de acţiune, surprinsă în weekend, în apropiere de Hollywood, de camere de corp ale poliţiştilor, relatează AFP, potrivit news.ro.

Potrivit Poliţiei din Los Angeles, care a difuzat pe Twitter o înregistrare video a salvării filmată de camera purtată de către unul dintre agenţi, avionul cu un singur motor şi-a pierdut propulsia la decolare de pe un aerodrom vecin.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani care pilota avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă în oraş şi a rămas suspendat pe şine de cale ferată.

Înregistrarea poliţiei surprinde agenţi care sar să-l scoată din cockpit pe pilot, cu faţa plină de sânge şi evident aflat în stare de şoc.

Poliţiştii abia au avut timp să-l tragă de o parte, înainte ca, cinci secunde după aceea, un tren să percuteze, în plină viteză avionul, pe care l-a făcut ţăndări.

”Cred că tipul ăsta trebuie să cumpere un biilet la loto, pentru că şi-a înşelat moartea de două ori în zece minute”, a declarat la NBC News Robert Sherock, unul dintre poliţiştii care l-au slavat pe pilot.

Pilotul a fost condus la un spital, iar starea sa era stabilă.

El se afla singur în avion, iar în accident nu a fost rănită nicio altă persoană, au anunţat salvatorii.

Video: Plane hit by train after crashing on railway tracks

Police in Los Angeles, California, pulled the pilot from a crash-landed Cessna seconds before the aircraft was hit by a train on Sunday, sending debris flying in all directions.https://t.co/bJMAjiE9hR pic.twitter.com/8OR4EFT9jk