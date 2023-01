Video| Lukaşenko a ciocnit un pahar în cinstea Arinei Sabalenka

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a ciocnit un pahar, sâmbătă, în cinstea jucătoarei de tenis Arina Sabalenka, triumfătoare la Australian Open.

“Acum Arina are totul!”, a spus el, stând la o masă pe care se aflau fructe şi flori, dar şi un căţel alb, scrie news.ro.

“Trebuie să îi urăm să fie fericită, sănătoasă şi să obţină noi victorii. Arina, în cinstea ta!”, a adăugat Lukaşenko, ciocnind paharul cu Serghei Teterin, fost preşedinte al Federaţiei de Tenis din Belarus.

Imaginile cu Lukaşenko şi Teterin au fost distribuite în social media.

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a câştigat, sâmbătă, la Melbourne, primul titlu de grand slam al carierei, după ce a învins-o pe sportiva kazahă Elena Rîbakina, în finala de la Australian Open.

Sabalenka, numărul 5 mondial, s-a impus, pe Rod Laver Arena, în faţa numărului 25 WTA, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4.

???? ???????? ???? Cheers!



Belarussian President Alexander Lukashenko celebrates the Australian Open win of compatriot Aryna Sabalenka, even though she competed as a neutral due to the country’s association with Russia’s military campaign in Ukraine. pic.twitter.com/I1tL1gXNeo