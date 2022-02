Video - MAE oferă publicului un film de prezentare a vieţii şi creaţiei marelui sculptor Constantin Brâncuși

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia publicului un film de prezentare a vieţii şi creaţiei lui Constantin Brâncuşi, parte a seriei "Maeştri ai artei vizuale româneşti şi poveştile lor", un proiect al Institutul Cultural Român, potrivit Agerpres.

"Astăzi, 19 februarie, marcăm Ziua Brâncuşi, reper important pentru iubitorii de artă din întreaga lume. 'Părinte al sculpturii moderne', emblematică personalitate a culturii române şi mondiale, Constantin Brâncuşi a dăruit enorm României prin întreaga sa creaţie, muncă şi generozitate artistică, asumându-şi permanent identitatea artistică şi sufletească românească", anunţă MAE, într-un mesaj postat pe Facebook.

"Ceea ce (cei care spun despre lucrările mele că ar fi abstracte) numesc abstract (...) este cel mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esenţa lucrurilor', îşi auto-definea marele sculptor conceptul creaţiilor sale. Am şlefuit materia pentru a afla linia continuă. Şi când am constatat că n-o pot afla, m-am oprit; parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini", spune marele sculptor.

Pentru a sărbători anul acesta Ziua Brâncuşi, MAE oferă publicului un film de prezentare a vieţii şi creaţiei lui Constantin Brâncuşi, parte a seriei "Maeştri ai artei vizuale româneşti şi poveştile lor", un proiect cultural al Institutul Cultural Român/Romanian Cultural Institute, realizat în colaborare cu Artsociety şi curatoriat de echipa @Art Safari Bucharest.