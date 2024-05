VIDEO - Mii de israelieni au protestat pentru a cere recuperarea ostaticilor

La o manifestaţie la Tel Aviv, care a avut loc în timp ce oficialii Hamas se întâlneau cu mediatorii egipteni şi din Qatar la Cairo, rudele şi susţinătorii celor peste 130 de ostatici aflaţi încă în captivitate au spus că trebuie făcut tot posibilul pentru a-i aduce acasă.

"Sunt aici astăzi pentru a susţine un acord acum, ieri", a declarat Natalie Eldor. "Trebuie să îi aducem înapoi. Trebuie să îi aducem înapoi pe toţi ostaticii, pe cei vii, pe cei morţi. Trebuie să îi aducem înapoi. Trebuie să schimbăm acest guvern. Asta trebuie să se termine".

Protestele, înainte de Ziua de comemorare a Holocaustului Yom HaShoah, care anul acesta pică în 6 mai, au avut loc în contextul în care războiul din Gaza se apropie de sfârşitul celei de-a şaptea luni, pe fondul unei presiuni internaţionale tot mai mari pentru oprirea luptelor.

"Singurul lucru care ne face să continuăm este speranţa că Bar este în viaţă şi supravieţuieşte", a declarat Ora Rubinstein, mătuşa lui Bar Kupershtein, care a fost capturat împreună cu alte peste 250 de persoane atunci când atacatorii înarmaţi conduşi de Hamas au năvălit în comunităţile israeliene din apropierea Fâşiei Gaza la 7 octombrie.

Se crede că mulţi dintre cei luaţi ostatici sunt morţi, dar familiile doresc ca toţi cei luaţi să fie aduşi înapoi.

"Toţi trebuie să fie aduşi înapoi. Nu îi vom abandona aşa cum au fost abandonaţi evreii în timpul Holocaustului", a declarat Hanna Cohen, mătuşa lui Inbar Haiman, în vârstă de 27 de ani, despre care s-a crezut iniţial că a fost luat ostatic la 7 octombrie, dar ulterior s-a constatat că a fost ucis. Se crede că trupul ei este încă deţinut de Hamas în Gaza.

Aproximativ 1.200 de israelieni şi străini au fost ucişi la 7 octombrie, în cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului, potrivit bilanţului israelian.

Ca ripostă, Israelul a lansat un asalt devastator asupra Fâşiei Gaza, distrugând mari porţiuni din enclavă şi ucigând peste 34.000 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare palestiniene.

Guvernul lui Netanyahu a insistat că nu va opri războiul până când Hamas nu va fi distrus şi până când toţi ostaticii nu vor fi returnaţi, dar sunt în curs de desfăşurare eforturi intense pentru a asigura o oprire a luptelor care ar putea duce la o încetare totală a focului.

Însă Netanyahu se confruntă cu presiuni din partea partidelor religioase naţionaliste din coaliţia sa pentru a refuza un acord cu Hamas şi a continua ofensiva promisă de mult timp împotriva oraşului Rafah din sudul Fâşiei Gaza.

