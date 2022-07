Video Nicolae Ciucă promite stabilitate pentru români și mediul de afaceri: Măsuri noi pentru păstrarea locurilor de muncă

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat primele măsuri pentru sprijinirea românilor vulnerabili. Ciucă spune că a discutat cu patronatele și cu sindicatele și e nevoie de decizii concrete, care să ajute afacerile să își păstreze angajații.

”În ultima perioadă de timp am desfăşurat o serie întreagă de întâlniri, atât cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut întâlnirea tripartidă cu patronatele, sindicatele şi reprezentanţii mediului de afaceri. Au fost întâlniri foarte bune în care am reuşit să analizăm subiectele care preocupă atât Guvernul cât şi structurile pe care le-am nominalizat”, a spus premierul.

El a continuat: ”Este foarte clar că avem nevoie de decizii coordonate şi discutate la nivelul instituţiei guvernamentale şi avem nevoie ca soluţiile să poată fi acceptate şi implementate în conformitate cu realitatea pe care o trăim. Sunt măsuri care vizează atât stabilitatea economică cât şi protejarea locurilor de muncă şi angajamentul nostru pentru a asigura predictibilitate mediului de afaceri şi dezvoltării economice, într-un cadru fiscal cât se poate de agregat la nevoile şi situaţia curentă”, a spus şeful Executivului.